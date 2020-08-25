美國總統大選如火如荼進行中，尋求連任的川普頻頻對中資企業施壓，除了鎖定抖音母公司字節跳動和騰訊開刀，也磨刀霍霍對準阿里巴巴，一連串大動作就為了選票。台灣現在沒有選舉，蔡政府卻甘為陸美角力棋子，亦步亦趨對中資開刀，兩岸貿易更緊縮的結果，台灣經濟發展堪憂。

港版國安法通過後，經濟部就著手修訂中資認定的門檻，未來中資直接或間接持股3成的認定方式都將調整，從原本綜合計算的方式改為「逐層計算」，也就是企業大股東有人持有中資股份超過3成，就通通算是中資。依此推算，港資持股股東只要沾上中資色彩，即可認定是中資。

這也是為何經濟部能火速認定「淘寶台灣」是中資，即使淘寶聲明阿里巴巴持股不到3成，依法不是中資，經濟部依然引用「實質控制力」開第一槍罰41萬元。行政院長蘇貞昌25日更強硬表態挺經濟部，對所謂的中資再補一槍，強調政府不允許中資三轉四轉取巧來台，政府都管不到。

淘寶台灣去年10月23日強勢在台上線，加入競爭激烈的電商戰場，由於經營模式整合本地與跨境商品，並結合台灣在地物流，增加多元支付選擇，擄獲了許多台灣消費者的心，這才是蔡政府推動產業發展應深思之處，而不是逢中就殺很大，非掐死中資不可。

台灣是典型的海島經濟，開放對外貿易平台、與世界接軌，是發展經濟的不二法門。淘寶台灣對本土電商的衝擊其實不大，但透過跨境網購平台開店，台灣商品行銷通路愈順暢，有助許多小公司貨暢其流。蔡政府開鍘淘寶台灣如果是基於國安考量，沒人會反對，就怕只是被美國牽著鼻子走，台灣經貿發展都跟著歪了樓。