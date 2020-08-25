美中強權因台灣問題而升高軍事對抗姿態，已不再是假議題，各國國際政治及軍事專家莫不高度關注，唯獨可能成為戰場的台灣，卻拒絕面對現實，以意識形態扭曲問題本質，政治口水淹沒理性討論，政治操作掩飾真相。

沒錯，中共從未放棄統一台灣，兩岸一直處於敵對狀態，大陸國家主席習近平的「中華民族偉大復興」、「中國夢」，更對和平統一台灣展現強烈的意志與決心，但「和統、武統」始終是中共兩手策略，因而馬政府時代兩岸關係順暢，蔡政府第一任期基本上仍處於可管控局面。但近期兩岸緊張情勢遽然升高，台海現狀基礎鬆動，主要是因為美中從戰略夥伴轉變為競爭、對抗關係，這與過去數次台海危機本質上有極大不同。民進黨政府卻想利用美中交惡機會脫離大陸，不惜造成兩岸脫鉤，兩岸關係才會急遽惡化。

附和錯誤川普政策

台灣是美中台三邊關係最弱一環，又無法掌控關鍵因素，趁勢與大陸脫鉤的思維充滿了盲點與漏洞。從最重要的美國因素分析，川普政府翻轉了1970年代初以來的交往接觸策略，全盤否定美中關係和解的成果，而以全面對抗取代。抗中雖然是美國兩黨共識，但川普的中國政策充斥事實及邏輯誤謬，將注定失敗；美中如持續依循川普對抗路線，終將陷入「新冷戰」局面，軍事衝突風險隨之上升。民進黨政府毫無保留地附和一個錯誤政策，其結局實在難以樂觀。

再從美台雙邊關係來看，無論在軍售案、內閣部長級官員訪台等方面，川普政府對台灣的友好支持態度確實超過美台斷交後的歷任總統，但耐人尋味的是，川普是為了加強與台灣雙邊關係，或是在打反中戰略架構下的「台灣牌」？更關鍵處是，美國對台灣的安全保證並不明確，美國退休官員、學者專家曾呼籲川普政府「重新評估、界定、釐清」美國對台灣的安全承諾。他們認為，在情勢不明朗之下，保持戰略模糊有其意義，但無法對中共構成強大嚇阻力量，反而會助長中共。換言之，戰略模糊的代價與風險已超過預期功效。

但美國是否擁有足夠軍力有效嚇阻、壓制中共對台灣的軍事行動？美國人是否願意面對龐大生命、財產損失？去年10月「芝加哥外交事務委員會」的民調顯示，只有35%美國民眾贊成出兵協防台灣；何況美國新冠肺炎傳染、種族歧視、社會正義及經濟衰退等諸多嚴重問題，都令美國難以對台灣的安全做出進一步承諾。最關鍵的是，視「美國優先」為圭臬的川普從來就不認為美國應扮演世界警察的角色，更從來就不熱衷於「筆尖大」的台灣。

大陸也面臨嚴重的外部挑戰及壓力，大陸經濟成長長期趨緩，亟待轉型，全球反中情緒高漲，美國全面壓制大陸，連帶衝擊經濟、科技、軍事等層面。這些不利因素對中共的國力及國際地位造成負面影響，中共可能因而調整策略，採取溫和立場，接受以規範為基礎的全球體制，但中共政權及習近平的領導地位不會因此鬆動，對涉及主權、領土核心利益的台灣問題反而更為堅定、強硬。

低估中共高估美國

1996年台海飛彈危機時，中共因為美國兩艘航空母艦出現在台灣附近海域就被迫退卻，在飽受羞辱後，今天中共已發展現代化、具有高度攻擊力的龐大軍力，特別是在西太平洋擁有地緣主場優勢，低估中共的戰鬥力與意志力將是非常危險之舉。

大陸太近、美國太遠，兩岸軍力急遽失衡、美國安全承諾曖昧不明，台灣處境其實更危險，夾在中美兩強間，台灣決策選項有限，但仍可有積極作為。除了持續爭取美國的支持，加強充實國力，建立獨立自主的外交政策及國防力量外，更要展現改善兩岸關係、降低兩岸敵意的用心，在兩強間維持平衡。

大陸並不打算和美國擴大衝突，暫時也不會以武力處理兩岸問題，但民進黨低估中共軍力及使用武力的決心，高估美國聲援台灣的意願，在對抗大陸的路上愈走愈快，一旦嗨過頭而擦槍走火，將是台灣的悲劇。蔡英文質疑前總統馬英九，「為什麼您的想法，和主流民意有這麼遠的距離？」同樣的問題，「為什麼民進黨的認知，和國際現實有這麼遠的距離？」