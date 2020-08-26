韋皇后看中了他的聲望和影響力，很想把他納入麾下，成為自己的親信。怎樣才能把竇懷貞籠絡過來呢？韋皇后使出了絕招──美人計。景龍二年（七○八年）的除夕，唐中宗召集一些親信大臣一起守歲。長夜漫漫，難免要喝上幾杯酒。喝到高興之處，中宗李顯就對竇懷貞說：「聽說愛卿的夫人已經去世好久了，愛卿難道不寂寞嗎？身邊也一定缺人打理吧。我已經幫你選好一個新夫人了，今天就是良辰吉日，新夫人已經在裡面準備好了，現在我就來給你們主持婚禮！」話音未落，就見殿中重簾一掀，兩隊宦官舉著燭臺、錦帳、宮扇等一應器具，列隊走了出來。

結成一對老鴛鴦

宮扇的後面站著一個新嫁娘。這新嫁娘身穿鳳冠霞帔、大紅禮服，臉雖然被宮扇擋住了，但是仍能夠看見滿頭的金釵。見此情狀，竇懷貞簡直幸福得快暈過去了，皇帝親自給選的媳婦，那肯定是百裡挑一的大美人啊，想不到自己一大把年紀還有這般豔遇。這時候宦官把新嫁娘帶到竇懷貞面前，隨後就都閃到一旁，只剩下一對宮扇和新嫁娘了。竇懷貞也在這兒準備好了，看到扇子徐徐張開，趕緊滿臉堆笑地湊上前去。可是只看了一眼，他臉上的笑容馬上就凝固了，差點沒背過氣去。怎麼回事呢？原來，扇子後面不是什麼溫柔俏佳人，而是一個十足的老太太，臉上的皺紋比他本人還多呢。看到竇懷貞臉色陰晴不定，傻傻地愣在那裡，中宗發話了：「竇愛卿啊，這位夫人是翊聖皇后的老乳母，是皇后提議把她許配給你的！」竇懷貞一聽對方來頭這麼大，臉上的笑容立刻又重新綻放了，心裡盤算著：「這老太太雖說老點兒、醜點兒，但是後臺硬啊。有她從中斡旋，我就能和皇后拉近關係。這樣一來，以後在朝廷裡不也就坐穩位置了嗎？背靠大樹好乘涼，難得皇后抬舉，豈有不從之理！」竇懷貞馬上又歡天喜地了，當即拉著這個老新娘一拜天地，二拜中宗、韋皇后，然後夫妻對拜，結成了一對老鴛鴦。

就這樣，韋皇后通過這麼一個老美人計，就把竇懷貞給籠絡了。

雖然在朝廷裡安插了不少人，也拉攏了一些支持者，但韋皇后還不滿足。她從武則天的所作所為中懂得了，後宮也是一條重要戰線，在後宮裡她也得有人才行。那麼，當時後宮裡都有什麼人才值得她籠絡呢？她思來想去，覺得上官婉兒就是頭號人才。婉兒聰明能幹，在武則天手下辦事多年，頭腦機警，行政經驗豐富，而且在朝廷裡也有廣泛的人脈。自從中宗李顯上臺之後，婉兒就開始給中宗做祕書，負責替中宗起草詔書，所以當時有內宰相的稱號。韋皇后覺得，自己以後肯定用得著她，因此也得把她拉攏過來。

得到上天的支持

怎麼籠絡她呢？當時婉兒已經是二品昭容了，從職位提拔的角度考慮，上升空間不大。既然政治管道不好走，那就從生活上多多關心她吧。韋皇后對上官婉兒的一些生活祕事早有耳聞，知道她生性多情浪漫，在朝臣之中頗有一些密友，只是因為住在宮中，不方便和這些情人約會。於是，韋皇后就向中宗建議，乾脆讓婉兒住到宮外去吧。她雖然名義上是你的昭容，是你的姬妾，可是實際上咱們都清楚，你跟她的關係也就是工作關係。既然如此，就算給她一點兒私生活空間也沒什麼不好呀。中宗一想，也是啊，我何必白佔著這麼一個人呢？於是就下旨，在宮外獎給上官昭容一套豪宅！就這樣，上官婉兒以昭容的身分公然搬到了宮外居住，雖然名義上是唐中宗的姬妾，而且還是二品的妾，可實際上倒像是朝九晚五的上班族，每天下班就回家了。這不僅在唐朝歷史上是獨一份，在整個中國歷史上那也是獨此一家，別無分號。

成功地解決了上官婉兒生活上的一個大問題，從而籠絡了上官婉兒後，韋皇后覺得還不夠。國家的文治武功兩手都要硬，後宮也不例外呀。文的已經有婉兒了，武的也得提拔。宮裡女人中能有什麼武將可提拔呢？但是在刻意搜尋之下，韋皇后還真找到一個另類。當時有一個五品的女官，姓賀婁，從姓氏上就知道這是一位少數民族女性，長得高大威猛，有中性之美。韋皇后很欣賞她，封她為內將軍，也就是自己貼身衛隊的隊長。當然了，既然是公職人員，又有婉兒的先例，這位賀婁警衛長也得到了特別的恩賞，在宮外分到了一套住宅，也成了上班族。就這樣通過類似手段，韋皇后在宮裡頭也是沒少安插人手。

經過對後宮和朝廷裡裡外外的一番安排，韋皇后覺得自己手下已經是人才濟濟了，而且她的所作所為也讓人很容易聯想到當年武則天為了提升自己地位所採取的種種措施。可是，處處以武則天為榜樣、反覆琢磨武則天經驗的韋皇后還不滿足。她心裡清楚，要想使自己的勢力進一步上升，光有人支持還不夠，還得要有更進一步的動作。也就是說，要樹立自己的權威，還得顯示自己得到了上天的支持。（待續）