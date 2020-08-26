無色覺醒》賴岳謙：安倍健康亮起紅燈？日本政壇接班風暴？(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第704集播出，由主講人賴岳謙教授綜合評論理性分析：「安倍健康亮起紅燈？日本政壇接班風暴？」

日本首相安倍晉三，近日因健康問題引起國際關注。其實安倍晉三身體不適的消息，早已傳遍日本政壇，但近期日本媒體「Flash」報導安倍在官邸有吐血的現象，即使官方人員隨後出面否認，但仍無法消除大眾對安倍健康亮紅燈的疑慮。

這並不是第一次，安倍在擔任首相時所傳出的身體不適。2006年安倍第一次擔任首相，但內閣成員卻不斷惹出失言風波，與相繼不斷的醜聞爭議，使安倍內閣支持率從最初的70 %，轉眼暴跌至20 %；自民黨也在當時選舉慘敗，隨後安倍便以健康為由，宣佈請辭首相一職，暫離日本內閣核心。

安倍晉三不同於言辭曖昧的其他官員，有關朝鮮疑扣押日本人質事件上，其主張必須與朝鮮進行堅定談判，並將解決人質問題，作為恢復日朝兩國關係的前提。如此強硬的做法，讓日本民眾留下不錯的印象，也給安倍重拾政壇光芒的機會，

安倍不僅在自民黨內部受到擁護，更是在競爭對手民主黨中，也獲得年輕政治家們的支持，而安倍也趁此機會重返政壇焦點。2012年，安倍經過兩輪投票，順利接手自民黨總裁一職，同年自民黨在眾議院選舉大勝贏回執政權，安倍晉三確定將再次出任日本內閣總理大臣。

過去日本在資產價格泡沫破滅後，經濟急速崩跌、使日本陷入嚴重「通貨緊縮惡性循環」。安倍晉三就任後，即提出「安倍經濟學」（Abenomics）的三箭計畫，推動「量化寬鬆政策」，以貨幣貶值提高日本商品在國際上的競爭力，並積極動用擴張性財政政策措施等。試圖擺脫日本國內通貨緊縮，以及銀行債權不良遽升，解決日本泡沫經濟之困境，並重振日本失落的經濟成長。

安倍晉三執政已超過八年時間，但日本經濟依舊一籌莫展，今年甚至受到新冠疫情影響，第二季GDP驟降27.8%，且東京等地的疫情失控，導致安倍如今的支持度只剩36%。如今再傳出安倍健康有異的消息，此刻聲望支持度降低的安倍，未來若要推行「軍隊正常化」、「制憲」、「修憲」等一系列改革目標，將變得更加遙不可及。

現任日本內閣總理大臣安倍晉三，日前超越其外叔公「佐藤榮作」，在位2798天的歷史紀錄，成為日本連續任職時間最長的首相。但該紀錄卻因安倍健康又傳出紅燈警訊，是否可能將為此而畫上句點？

日本政壇派閥已吹起接班風聲。外界不斷猜測，下一位日本首相的人選。目前現任防衛大臣「河野太郎」的呼聲最高，其次同樣都是自民黨的安倍政敵「石破茂」呼聲也不低，未來若是安倍健康得不到好轉，該如何進行政權轉移，仍值得我們繼續關注。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！