初到台灣，只是訝異於南方風物與北地風光之不同。自古以來，北地文化發展不及於南方禮樂繁昌已是公論。從細微處更可窺見台灣文化保留了中國古代文化的溫情與敬意，略舉幾例。

禮樂繁昌

一、街友。台灣將街角、站前靠乞討接濟為生的流浪漢稱為「街友」，並不會如北地直接將其稱為「丐幫」或者「要飯的」。這種稱呼飽含了對弱勢群體的尊重。台灣人做慈善事業的特別多，「窮則獨善其身，達則兼濟天下」，似乎是其最佳的注腳。

人的一生都是經歷黑暗曲折，遂致自由逍遙之境，縱深馳騁，驛路止息。若是能借彼此的星光照耀，度過艱苦的歲月，社會的溫情與厚意就會形成良性的循環。

二、平凡人家。與友人為學校籌集獎學金事宜，見其將大陸慣稱的「貧困學生」稱為「清寒學生」，將「貧困人家」稱為「平凡人家」。這種稱呼不會讓學生為家境的貧寒赧顏，照顧了學生的自尊心。

懸淵之魚，如何安棲？家境的清寒，終究被慈善之人捂熱，也會通過自身的奮鬥使得貧瘠之境成為富饒的迦南地。風雨連夕，學生是那不知所措的客，疲倦的旅人忽然逢著了打馬而過的驛使，青石板上馬蹄清亮，溫情的言語對抗殘酷的命運。

三、水上人家。某日讀到東坡先生一首詩，名為〈魚蠻子〉，講舟車為室居之船塢。述之台灣友人，其曰：蘇軾稱人為蠻子不符合現代人平等人權之夙願，那是水上人家，日月潭邵族人即是。日月潭邵族人，以舟車為廬，舟車四圍以野姜花，遊魚就薑根以著卵。扁舟一葉，魚菜共生，放浪江湖，消搖甘寢。夜深人靜，以燈為引，放罾誘魚。總統魚、大頭鰱常為之獲。

台灣人接受了西方文化的沐浴，又保有中國文化的根底，總是能從台灣人生活的方式中讀到人間煙火的溫情，台灣人的生活充滿了詩意與對他人的尊重，在俗世裡悠遊，心中的情思如雪。

四、便利店宣傳頁。在台灣的便利店，經常能領取到法鼓山等佛教的宣傳頁，或是講述佛教歷史、諸佛事蹟，或是教人如何在人間修行，處理各種諸相非相、雲煙滅度的紅塵俗事。風動，幡動，人來，人往，便利店作為台灣人朝夕相伴的鋪面，是宣教之聖殿。

當你來到神的殿，突然驚覺有人悄悄給你搭設了神的路途。這路途於他這麼長，荊棘叢生，寸步為艱；於你卻是扶疏花木，賞心悅目的水驛山程。千山萬水。人海茫茫的摩肩接踵之中，我們與心若菩提，身若琉璃的佛已相會。

彼岸明鏡

台灣是大陸一衣帶水的彼岸明鏡，人間草木，簷牙燕雀，無不歡喜。在台灣，可以聽一席煙雨，溫一溫中國文化的渺遠舊夢。

我在台灣走過，長長、長長的雨絲，塵心消卻，如同走在絕俗的雪山之巔。溫情的語言文化之美是遙遠的來自蒼茫宇宙的問候，直墜人心的乾涸裂口，驚心動魄的美麗和恩賜。

（牟曉麗／中山大學博士候選人，陸生）