點出美國人民不會支持出兵協防台灣的事實，就被貼上失敗主義的標籤？「聯美抗中」是蔡英文總統的外交政策，作為國民就算不完全認同，卻也沒有人會存心要破壞自己的家園。因為看見美國的不同面向，向國人發出諍言難道就是不愛台灣？有骨氣的台灣人不舔共，同樣也不該對美國屈膝。台美關係再怎麼友好，親近美國的主張都不應該變成是一種民間信仰，而主張台灣追求的和平不該過分信賴美國，更不該是被出征的對象。

從台灣看美國，看見的是美中關係緊張，關注川普政府如何用強硬的話語，以及各項友台法案力挺台灣民主，可是卻很少人看見美國人民對於扮演世界警察的角色有多厭倦，更看不見媒體鏡頭外，美國庶民的生活是如何的困頓。人人都知道疫情重創美國，根據美國勞動部的統計，全美整體失業率至今仍超過10%，而經濟學家預估，就算疫情獲得有效控制，明年度的全美職缺，也將比今年減少高達3890萬，換句話說，大量的失業人口或許永遠回不去原本的職場。

在華府政治菁英採取一連串抗中挺台的言行背後，多數美國民眾其實都在為了生活而忙碌，根本無暇注意複雜的國際關係。從美國芝加哥商會所進行的歷年民調就可以看出，台海的爭端從來不是美國人民願意介入的衝突。其實美國人民對海外衝突的態度可以從經濟數據來分析，依據美國銀行業界的統計數據顯示，有將近7成的美國民眾，銀行存款不到1000美元，但在美國生活中發生緊急事故所需要的平均費用卻高達3500美元。

再從用來估計貧富差距的基尼係數來看，今年美國政府公布的數據，創下史上最高0.485的紀錄，在全球先進國家當中，已經成為問題最嚴重的國度。如果能跳脫台灣視角，也不要用美國的都會菁英觀點來看真實的美國，就知道這個全球霸權的內部已是千瘡百孔。媒體上見不到美國的庶民大眾，他們之中有很多人都在為了三餐煩惱。試想，這樣的生活條件，會有多少美國人願意出兵替外國打仗賣命？雖然不理想的生活條件不一定會讓美國人忘記助人，但說要支持遙遠的台灣民主，卻絕對是心有餘而力不足。

蔡英文總統執政以來，台灣全力落實親美抗中政策，成功遊說華府的政治人物，配合川普的抗中立場，把美國支持台灣的政治聲量拉抬到最高點。然而，台灣民眾必須看見的事實是，從美國政客的角度來看台灣，只要兩岸不發生真正的衝突，挺台抗中既可以站上全球民主守護者的高度，又可以成功讓台灣的政府和旅美僑民心甘情願對其要求照單全收。如果不幸衝突發生，當美國選民不支持出兵海外挺台灣的主張，屆時只要轉向要求台灣向對岸求和，就可以扮演和平使者的調停角色，有百利而無一害。

美國會不會出兵相挺是簡單的現實邏輯問題，但卻因為政治立場不同，而成了相不相信美國的爭論。如果了解美國，答案其實很清楚，只是願不願意面對真相而已。夾在美中的對抗之間，兩強各自有自己的內部問題，台灣需要在夾縫中追求和平，因為這是唯一的生存之道。如同蔡英文總統所言，面對中國不能屈膝，同樣的，面對美國，台灣也應該拿出尊嚴和自信。親美，可以是政策，但卻不能變成一種信仰，不能盲目相信美國的一切都很美好。既然台灣是美國的朋友不是小弟，在美國尚未明白給台灣出兵協防的承諾之前，對美國抱有一點點懷疑，也不行嗎？

（作者為美國德州Sam Houston州立大學政治系助理教授）