美國大選在川普、拜登分別獲得共和、民主兩黨提名後，進入短兵相接決戰階段。金融市場憂心川普可能透過製造外部危機方式轉移內部不利情勢，因而信心不足，股價多次出現劇烈起伏現象。川普把大陸當作假想敵，不斷增大經濟與金融制裁力道，如禁止美國個人及企業與抖音及微信交易、升級對華為制裁，將其38家子公司列入實體清單、凍結大陸及香港11名官員的在美金融資產等，再再展現對大陸的敵意，已對經濟前景造成不利影響。

不斷增壓的制裁措施，讓外界進一步懷疑，如果成效不如預期，川普可能使出更激烈的殺手，比如讓美中經濟全面脫鉤、將大陸踢出美元支付及清結算體系等，如同對付俄羅斯及伊朗的手段。這不是不可能，最近美國國務卿蓬佩奧一系列對大陸的新冷戰宣言，大有試水溫的味道，而其背後所代表的，無非就是川普想要瓦解中國的意志。問題是，這樣的做法，真的符合美國的利益嗎？

《金融時報》一篇報導指出，從美國企業在大陸的龐大利益來看，中美經濟一旦脫鉤，受到傷害的不只是大陸，更將是美企的噩夢。以史上首家市值突破2兆美元、全球市值最大的蘋果為例，即使這一兩年為因應中美貿易戰風險，已加速產能移轉、進行多元化布局，但查看年報可以發現，主要生產線仍然離不開大陸，而且營收將近兩成來自大中華區市場。對照最近蘋果執行長庫克說法，不管是MacBook或iPad在大中華區市場的銷售，大概7成都是首購族。顯見大陸不只是蘋果重要生產基地，更是極具開發價值的超級潛力市場。

此外，即便美國積極封鎖包括華為及中興在內的科技大廠，以遏制大陸5G崛起，但與5G相關的美國主要半導體設備與晶片製造商，如英特爾、德儀、高通、博通及英偉達等大廠，平均仍有1/4到1/2的營收來自大陸市場。甚至連被大陸封鎖而無法在當地營運的臉書，每年都還有將近數十億美元廣告收入是由大陸市場貢獻。更不用說，還有許多規模較小的美企，一半以上的收入來源得看大陸市場臉色。

事實清楚證明，川普想與中國經濟脫鉤，把美國推離中國，美國企業不只無法利用中國稟賦資源得利，增加生產成本，更將失去大陸市場，削弱自身產品競爭力，長期以往，損害最大的恐怕是美國企業生產力與全球經濟主導力。美中經濟脫鉤，不僅無助美國企業獲利與經濟表現，反倒可能帶來反效果。這對一直把美國利益優先掛在嘴邊的川普來說，可說極為諷刺。

當然，中美若真的陷入新冷戰，大陸經濟同樣也不會好過。短期市場動盪與長期成長停滯，可能就是北京必須立即面對的兩大難題。尤其是在外部環境愈來愈錯綜複雜、內部改革壓力愈來愈大的情況下，這兩大難題帶來的市場波動與持續時間，恐怕暨深且長，勢必更加不利未來大陸經濟發展。因此，對大陸來說，壓根也不樂見中美經濟脫鉤。從大陸外交部長王毅近期的談話，可看到蛛絲馬跡。

根據王毅說法，當前中方對美政策主要有四大方針，分別為：明確底線，避免對抗；暢通渠道，坦誠對話；拒絕脫鉤，保持合作；放棄零和，共擔責任。顯然從中方立場來看，儘管面對美國持續升級的制裁行動與無理挑釁，大陸還是傾向用溝通、對話、合作的方式，盡量消弭彼此之間的認知落差。同時，大陸也不打算與美國玉石俱焚，除非美方「一錯再錯」。這恰好也呼應日前中共中央政治局委員楊潔篪投書媒體時所強調的，堅定不移維護和穩定中美關係，是大陸對美政策的一貫立場。

不管是在美國企業的角度，或是大陸政府的立場，都不希望中美對抗走到經濟脫鉤局面。這不只會嚴重傷害中美兩國的經濟，也會為全球經濟帶來大災難。畢竟中美貴為世界兩大經濟及貿易強權，經濟脫鉤背後代表的是比重高達43%及23%的全球經濟與貿易總量，將會大受影響與衝擊。對本已因疫情嚴重受創的全球經濟而言，勢必更為雪上加霜。

美國貿易代表萊特希澤、財政部長梅努欽和大陸副總理劉鶴24日通話，雙方都認為貿易議題有進展，矢言推動1月敲定的第一階段協議成功。過去數月，即便中美關係緊張，大陸仍擴大採購美國農產品，認真執行協議事項，展現最大誠意。中美雙方現時最需要的，就是盡快恢復貿易談判，為彼此的共同利益而努力。