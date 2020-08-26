千呼萬喚下，陸生和小明們全面解禁，終於可返台繼續完成學業，與親人團聚，回想起這段「切香腸式」的解禁節奏，台灣獨樹一格用年齡劃分的防疫模式，放眼世界可能絕無僅有。陸生以及陸配子女因被阻隔，上演著比電影張力還強的生命故事，官員則用「電影分級」的區隔方式百般阻撓，真是格外諷刺。

指揮中心這一個月來對小明和陸生的解禁，先從2歲以下，接著6歲以下、再來高中（約18歲）以下，到24日才宣布包含大學研究所的所有陸生都可返台，遵循「由小到大」原則，官方說法是要考量防疫能量，但明眼人都知道背後是政治考量，近日一項民調就顯示，48%的民眾認為陸生返台政策存在政治因素。

這樣的年齡分流方式，也讓人聯想到電影分級制，保護級6歲以下不能觀看，輔導級12歲以下不能看，限制級18歲以下不能看。在這被政策阻撓的大半年中，許多親子被迫分隔兩地，新婚夫妻無法團圓，男女朋友被迫分手，幾乎每個人都有屬於自己的「疫情下的愛情／親情故事」，精彩程度和戲劇張力，可能都不輸電影。

其實除了小明和陸生，還有許多「大明」、無居留證陸配不能回台。加上大陸機構、媒體駐台人員，因擔心返回大陸後，無人來接替，硬生生在台灣待了8、9個月，有的人剛新婚，有的人小孩剛出生，天天上演著艱困的生命故事。

民進黨時常把「人道考量」、「人權」掛在嘴邊，如今從小嬰兒到大學生的小明和陸生都解禁了，把年齡再往上，也該輪到這些專業交流人士了吧！