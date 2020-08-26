在兩岸關係冰凍的當下，大陸仍持續不斷推出優惠政策，吸引台青大陸逐夢。

「2020上海海峽兩岸青年創業大賽」總決賽25日舉行，獲獎團隊將有機會落腳創業基地，並享有租金減免等配套政策支持。來自台灣的周宏達帶來的項目獲得大賽二等獎，周宏達團隊對於進駐上海充滿期待。該賽事迄今吸引了2200多個項目參賽。

無論是台海上空的緊張情勢，還是民進黨政府的反中拒中政策，都阻擋不了台青西進的步伐，顯示年輕人期待參與大陸經濟成長的黃金時代，更重要的是，年輕人相信，兩岸最終會走向和平。