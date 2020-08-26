快評》青年的信心 19:112020/08/26 言論 言論部 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 2019上海海峽兩岸青年創業大賽。（圖／吳泓勳攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在兩岸關係冰凍的當下，大陸仍持續不斷推出優惠政策，吸引台青大陸逐夢。 「2020上海海峽兩岸青年創業大賽」總決賽25日舉行，獲獎團隊將有機會落腳創業基地，並享有租金減免等配套政策支持。來自台灣的周宏達帶來的項目獲得大賽二等獎，周宏達團隊對於進駐上海充滿期待。該賽事迄今吸引了2200多個項目參賽。 無論是台海上空的緊張情勢，還是民進黨政府的反中拒中政策，都阻擋不了台青西進的步伐，顯示年輕人期待參與大陸經濟成長的黃金時代，更重要的是，年輕人相信，兩岸最終會走向和平。 #快評 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台積電2奈米基地 落腳新竹 04:102020/08/26 財經焦點 尖端醫新冠快篩試劑 傳捷報 04:102020/08/26 投資理財 桃機第三跑道 2025完工不變 04:102020/08/26 金融．稅務 債券基金威猛 連19周吸金 04:102020/08/26 投資理財 重機快速道路上拋錨 警肉身指揮交通驚險救援 14:302020/08/26 社會 和逸、慕軒快閃住宿專案 每晚2,099元起 04:102020/08/26 投資理財 陸高收債基金 後市可期 04:102020/08/26 投資理財 送女友iPhone卻鬧分手 傻男悲傷情人節 15:262020/08/26 搜奇 《光電股》大立光有真功夫 外資降價仍喊進 15:402020/08/26 財經 《半導體》外資看衰免驚 穩懋神采飛揚 11:082020/08/26 財經 言論熱門新聞 快評》防疫不是演電影 - 短評 - 言論 陳一新》當北京為美國畫下了紅線 - 觀點 - 言論 黃光國》面子比國家主權重要 - 觀點 - 言論 觀策站》還要繼續盲目迷信民主嗎？ - 海納百川 - 言論 資深媒體人：陳國祥》香港反對派為何分裂 - 名家 - 言論 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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