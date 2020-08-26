最近看到兩則新聞，1，自報收入為0而不繳稅的陳亭妃認為馬英九不夠格稱為前總統；2，陳時中認為台灣防疫成功的原因是民主。

這兩則新聞可以看出民進黨對民主的定義與使用都是盲目且自我的，但裡面的機關卻有強大的選舉好處。

首先是民進黨對民主的定義，就是「只有民進黨勝利才算是民主」，其他都是因為有非民主的因素造成。順著這個定義，民進黨就極力否定不是民進黨勝利的民主，例如陳亭妃說馬不夠格，或是民進黨對高雄市長選舉結果的定調，也都是如此。

接下來，民進黨把民主「萬能化」。民主可以當飯吃、可以防疫，當然民主也可以發電。

把這兩邊的命題掛勾後，就會得到「民進黨是萬能的」這樣結論─那人民還能不投給民進黨嗎？

其實只要檢視陳時中說的「台灣防疫成功的原因是民主」靠不靠譜，就可以知道該不該相信民進黨說的話了。新冠肺炎蔓延全球，大陸跟美國都有疫情，大陸實行的是中國特色社會主義制度，而美國則是西方民主制度的代表，照陳時中的理論，美國的防疫做應該是要比大陸好得多，但結果事實恰恰相反。證明陳時中說的根本就是渾話。

民主Democracy一詞源自希臘，希臘有很多城邦，民主是源自鐵血紀律的斯巴達城邦嗎，不是的，民主是源自於雅典城邦，那雅典城邦中誰最聰明呢，有人到德爾斐神殿去求阿波羅神的籤：「雅典有沒有比蘇格拉底更聰明的人」，結果籤上寫著「沒有」。那這位雅典城最聰明的蘇格拉底有沒有把雅典的民主政治當作信仰來崇拜呢？從他訪談城邦的政治家後所發出失望的感嘆來看，蘇格拉底對民主政治應該是抱持懷疑的。

蘇格拉底最重要的名言是：「沒有經過反省的人生，是不值得活的。」所以蘇格拉底認為人生的重點不是好壞，而是有沒有反省，而這對我們看制度也是一樣適用。

民主制度一人一票，雖然直觀上公平沒爭議，但一定適用於長遠發展嗎？釋迦牟尼是佛教的教主，他在靈山法會上說法，5000人不同意而退席，釋迦牟尼拈花微笑的正眼法藏也只有大伽葉一人相應，若是此時舉辦民主投票來選教主，釋迦牟尼就極可能落選了；千年後佛教禪宗的六祖該由誰擔任，若是民主投票，那就是神秀當選，惠能就只能到一旁掃地去。

比較大陸與美國的制度吧。 大陸制度對個人自由限制比美國要大，教你戴口罩你就要戴口罩，天氣那麼熱，戴口罩不舒服，那最好是只教其他人戴口罩防止病毒散佈，而我不必戴口罩圖個舒服；但天下有這麼好的事嗎？

此外，美國有擁槍的自由而大陸沒有，可是美國一年被私槍殺害超過3萬人，很多是無頭案件。對個人而言，或許自由越大越好，但同時做壞人的自由也變大了。

接著，我們再比較大陸制度跟台灣制度的績效。桃園機場捷運51公里蓋了21年，而這21年上海的地鐵從0到世界最長；再看台灣經濟規模從30年前占大陸的45％到去年的4％。2019年Ipsos民調顯示91％的大陸人認為中國大陸走在正確的道路上，而英國只有21％，那台灣呢？不妨試試預測台灣民眾對此一命題的答案會是什麼吧。

不可否認的，民主在適當的環境下當然有它的優點。但如果靜下來想，民主顯然不是萬靈丹，民主只是一種集體決定的制度而已，尤其在資訊失衡與有資源者的業配下，民主反而可能淪為對掌握宣傳媒體者最有利的制度。媒體不都掌握在有錢人和有權人的手裡嗎？請問在這樣的制度下，人民還能作主嗎？民主既是可以操控的，吾人就必須謹慎，不可盲目迷信民主是萬能且至高無上的。

（作者有梗有葉為專業模擬工程師）