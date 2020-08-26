前總統馬英九的一番「首戰即終戰」論戳中了民進黨的痛腳，綠營群起而攻，炮火猛烈。眾矢交加的抨擊觀點，雖說如箭雨一般，但總歸一句話就是陳水扁所說的「唱衰台灣」最具代表性。

台灣目前的景況，如民進黨所宣傳的，是近20年來經濟情勢最好的時刻，儘管有新冠疫情侵襲，而在大有為政府英明領導下，締造了「防疫第一」的傲人成績；再加上軍事雖仍居劣勢，可美日盟友卻一力相挺，台灣安全無虞；此情此景，台灣的前程正無可限量，馬英九居然在這個時候認為台灣已處於戰爭爆發的邊緣，顯然是有意與對岸隔海唱和，其居心之叵測簡直是全民所當鳴鼓而攻的。

這就是民進黨「唱衰台灣」的理論脈絡。不但直指馬英九不該在台灣一片榮景之中誤導民眾、打擊士氣，更質疑馬英九必然有其不可告人的私心。馬英九以卸任總統之身，發為此論，「不在其位，不謀其政」，正如李登輝以老耄之齡，猶對執政當局指指點點，自然讓人難以忍受，更讓人不禁懷疑，他是否不甘寂寞，猶做東山再起的盤算。

不過，卸任總統回歸到一個單純的知識分子的身分，也是依然可以對時局提出諍言的，我們該評論的是馬英九說的有無悖離事實，是否真的點明了台灣目前「國安不安全」的處境，是否道出了潛在人心的許多憂慮？

如果純屬虛構，則當以具體的數據、實例加以反駁，而不是針對他的人身作撻伐；如果屬真，即便不是全面的真，那也應當提高警戒、妥善因應，以免其不幸而言中。不出於此，而空以所謂的「唱衰台灣」為口實，無疑就是箝制輿論、壓制反側。

台灣的隱患，其實正在這裡，藍綠對立、撕裂的勢態已非常明顯，用再多虛誇的美麗詞藻粉飾太平，恐怕只會讓百姓忽略此中潛藏的重大危機。而更重要的是，在中美角力之下，台灣早已處於戰爭邊緣。

蘇東坡的〈教戰守策〉說得非常明白：「夫當今生民之患，果安在哉？在於知安而不知危，能逸而不能勞。此其患不見於今，而將見於他日；今不為之計，其後將有所不可救者」，台灣的「他日」為期恐怕不會太遠。台灣也不可能被「唱衰」，只有可能被「做衰」！不未雨綢繆，反在自家人中尋仇覓敵，死纏爛打，無疑就是在「做衰台灣」。

（作者為大學教師）