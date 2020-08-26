報載，綠色和平組織聲稱30年後因全球暖化，台灣將有1400平方公里土地遭上升的海水淹沒，超過台灣10%平地面積，受災民眾超過120萬人。以台北市而言，總統府、立法院等地均將淹沒。這種毫無科學根據的恫嚇正是許多環保團體洗腦民眾的一貫伎倆。

其實這也不是台灣環保團體首創，因鼓吹暖化威脅而獲得諾貝爾和平獎的美國前副總統高爾在其《沒人敢說的事實》影片中即暗示2100年海水將上升7公尺，淹沒全球許多大城市。

但依聯合國IPCC最新一版的評估報告，30年後（2050年），在最惡劣的情境下，海水將較今日上升30公分，2100年將上升63公分。高爾的數字較聯合國報告高了10倍。台北老市區平均高程5公尺，30年後即使海水上升30公分，總統府與立法院會遭淹沒？

蔡政府廢核後以綠電取代、降低煤電而以氣電取代的能源政策，正是受到極端暖化威脅論影響而採取過激的手段來減碳抗暖，可嘆台灣人民將為此每年多付出2500億元的電費。

前年獲得諾貝爾經濟獎，有氣候變遷經濟學之父的耶魯大學教授諾爾豪斯就大聲疾呼，警告世人減碳抗暖要謹慎，要仔細評估成本效益。諾氏嚴正指出高爾的減碳建議弊大於利，將造成全球超過20兆美元的損失，極不可取。

以台灣而言，最正確的減碳手段是續用核能，核電減碳功效極大，價格又極低廉。報載新北市規畫2037年轉型為無煤城市，個人不禁失笑。位於新北市的林口電廠這兩年才剛完工3個80萬瓩燃煤機組，每年可提供180億度巨大電力，規畫40年後除役，何謂17年後新北市成為無煤城市？

位於新北市減碳功能最大的核一廠及核二廠，正因新北市政府拒發乾式貯存場使用執照而被迫提前除役，新北市政府只知使用一些功能有限的手段來減碳，正是只見秋毫不見輿薪，令人扼腕。核一、二廠延役，核四商轉才是新北市及台灣減碳的最佳手段。

減碳抗暖的口號很容易喊，但台灣社會應利用成本效益分析聰明減碳。

（作者為台灣能源部落格版主）