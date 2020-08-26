台北地檢署26日依詐欺等罪嫌，移審「騙扁少年」黃琪，檢方認定詐騙所得高達新台幣1億多元。黃琪小小年紀就演活了騙子人生，也讓上流社會的虛偽攤在陽光下，原來病房不但可以喬，只要找對人，就可以輕而易舉喬到台大景福病房。

黃琪從小騙到大，前立委邱毅爆料，指前總統陳水扁曾找他占卜運勢，以塔羅牌占卜還抽出死神牌，搞得阿扁沮喪淚流。事後總統府聲明沒有占卜其事，那年黃琪才17歲，「騙扁少年」成了他的招牌。

黃琪的騙子人生宛如電影《神鬼交鋒》翻版，電影情節描述一個聰明狡猾騙子的犯罪成長史，與黃琪不完整的家庭成長背景雷同。黃琪從小因家庭關係，得以寄生台北喜來登飯店上流社會，特殊的生活體驗，成了他之後假冒名人行騙的資本。

《神鬼交鋒》有句精典台詞：「有時候，人活在謊言裡比較自在。」 黃琪何嘗不是這樣？尤其有了騙過阿扁總統經驗，假冒名人虛擬週旋於上流社會，讓被害人誤認他有身分特權，行騙更輕鬆自在，低價住進高級飯店是應該，喬病房更理所當然。

黃琪是以藝人張清芳及前夫宋學仁等祕書名義，與前台大校長楊泮池醫師及楊的助理聯繫，順利安排友人母親轉院台大住進景福病房，甚至以健康因素安排自己住院，藉以拖延訴訟程序。喬病房原本是白色巨塔不能公開的祕密，如今被騙子公開了，台大醫院真夠丟臉。

臉上無光的不只台大，黃琪還冒用楊泮池助理名義向榮總蒐集及詐取友人母親病理檢體，榮總不察就傻傻的給了，完全無視病患個資的敏感性。台大與榮總被一個小騙子騙得團團轉，不是黃琪騙術多高明，而是騙子臉皮夠厚、張清芳及宋學仁面子夠大，且楊泮池身分夠力。

真實社會是病患進了醫院，沒病床只能先睡在急診室走廊，呼天叫地多日沒人理會，就能感受親疏貴賤差很大。喬病房是醫院公關工作的日常，請託對象包括官員、民代、記者及至親好友，民代以為民服務為由喬病床，更是司空見慣。前立委洪慈庸曾遭網友爆料，以立委名義為患者關說病床，洪雖否認並發聲明要讓病床請託從台灣徹底絕跡，立委喬病床已鬧得沸沸揚揚。

「有關係，就沒關係；沒關係，就有關係。」這是上流社會遊戲潛規則，未來如有病床醫病糾紛，醫院或主管單位宣稱「無差別對待病患、沒有保留公關床」，聽聽就好，因騙子不但喬得到高級的景福病房，還可以裝病住進病房躲訟累。如果你生了病卻一直住不到病房，只能怪自己比騙子還不如！

（作者為資深媒體人）