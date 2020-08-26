美國衛生部長阿札爾來台訪問後，中共隨即宣稱要在「台海及其南北兩端」展開軍演，台海情勢急遽升高。日昨傳出，共軍演習期間，美軍的U-2、RC-135S等高空偵察機侵入演習地點，臨空偵察，引發北京強烈抗議，指責美國干擾正常演習，是赤裸裸挑釁。

兩岸情勢果真瀕臨決戰時刻？中共真會像某些美國國防研究者所預期的，在明年1月間政權交替時發動對台武統？中共對台武統，真如台灣國防安全研究院所說的「首戰即終戰」？台灣抵擋過第一波攻勢後，美軍真的會派出援兵？台灣真有可能趁勢獨立嗎？

幾乎同一時間，出訪歐洲的中共外長王毅在羅馬會見記者時，對於中美可能進入「新冷戰」的問題不卑不亢表示，中方無意搞什麼「新冷戰」，更堅決反對炒作所謂的「新冷戰」。王毅說，發動「新冷戰」是開歷史的倒車，是為一己私利服務，是要綁架世界各國人民。王毅的反新冷戰說一語道破美國鷹派的用心，也藉此冷卻中美衝突帶來的亢奮。

另一方面，中國國務院副總理劉鶴與美國貿易代表萊海澤、財長穆努欽25日也透過電話會議，針對中美第一階段貿易協議的落實與議題解決進行建設性對話，討論中國的經濟結構改革方向。換言之，儘管川普和國務卿蓬佩奧不斷叫囂挑釁，試圖藉著中美衝突轉移川普政府防疫不利的問題來爭取連任，但關係到中美經濟共同利益，仍以穩健為原則。何況，美國總統大選在即，川普驚悚演出，不過是強弩之末，何須隨著美國鷹派曲調起舞？

未來幾個月，預期中共依然會按照自己的步伐，穩健地因應美國的挑釁和來自台灣的好戰叫囂。在中美貿易談判問題上，中國將恪守協議內容，視川普的競選動作緩步配合。中共或將把滿足進度的條件放在11月大選前後，以收槓桿效果。

在兩岸關係上，由於大陸非常清楚兩岸軍事失衡，台灣處於劣勢，即使美國加緊軍售也緩不濟急。中共決策者考慮統一後的治理問題，非到不得已，將不至於採取武統策略，除非台灣故意越過那幾條兩岸心知肚明的紅線，包括宣布台獨、內部發生動亂、第三國在台駐軍等，否則，預期中共將理性嚴守和平統一的承諾。至於近日內台灣政客的挑釁與行動，如蔡英文祭弔八二三死難戰士，AIT隨侍在側等，中共方面仍將按兵不動，以待和平統一良機。

儘管如此，我們不應忘記，戰爭與和平往往一線之隔。人類歷史上重大的戰爭不是因誤會與意外而起，就是因有心操作所點燃，面對中美衝突以及兩岸動盪，中國大陸迄今維持理性決策的模式，但是理性決策並不意味著台美持續操作反中仇中議題時，兩岸第一線的部隊不會因失誤而發生衝突，進而引燃戰火。

馬英九引國防安全研究院的報告，提醒當局勿要將台灣帶進戰爭邊緣，是善意，也是善盡公民責任，當局若是無視善意警示，動輒發動圍剿，那麼，無須中共武統，台灣便已自陷於混亂矣！

（作者為資深媒體人）