中美關係持續緊張，貿易戰、科技戰也越演越烈，近日美國總統川普甚至放話談到了美中經濟脫鉤的可能性。國際經貿的「不安全」自然對台灣有所衝擊，而台灣內部經濟也正面臨著諸多問題，在內外夾擊下，政府應及早規畫因應策略。

在國際經貿方面，首先要面對的是今年年底就可能會正式簽署的RECP，以當前的政經情勢來看，台灣在可見的未來，加入的機會甚微。另就日本主導的CPTPP而言，在台灣公投禁核食進口後，亦不可能得到日本的支持。就台灣現今整體的自貿協議來說，於2019年年底時只達11.8%的覆蓋率，比南韓的72.5%相差甚遠，也比印度的16.8%為差。

而在台灣的11.8%覆蓋率中，兩岸ECFA就貢獻了6.029%。這個曾被汙名化為「糖衣毒藥」的ECFA，也是台灣現今每年逾750億美元對陸貿易順差的定海神針。一旦ECFA有變，則對台灣經濟安全的衝擊絕對不可小覷。

在新南向政策方面，迄今為止仍是不成功的，台灣2016年對新南向18國出口比重為21.2%，近年來持續下降，2020年1-5月進一步下降至18.3%；相對地，台灣對陸港出口比重於今年6月攀升至46.18%的歷史新高。民進黨政府會不會認為這將讓台灣更不安全呢？

至於台灣內部經濟的問題，急迫者有五項。

一、在新冠疫情下，許多專家擔心年底前會再有一波疫情，這將再度衝擊台灣的防疫、經濟乃至政府財政，但我們迄今仍在為是否普篩而吵成一團，情勢讓人擔心。

二、台灣自今年開始已進入人口負成長期，8年後的台灣，是3個人養一個65歲老人。此外，與去年同期相較，異性結婚對數在許多月份都呈下降，年輕人有愈來愈明顯不婚、不生的趨勢，這一定是屬於國家安全問題。

三、在上述人口老化因素下，加劇勞保與健保的財務惡化，勞保的精算報告顯示，推估在2026年勞保會破產。而健保自民國106年以來就呈長期虧損，預估今年虧損達676億元，明年虧損達881億元，如果後年健保的安全準備全數用罄。這該怎麼辦呢？

四、在美國無限QE後，熱錢開始大量進入台灣，不但造成新台幣快速升值，不利出口外，也造成股市過熱及泡沫化的危機，此外，電子股與傳產、非電子股之間的「脫勾」，儘管台股大盤指數創新高，但其實有7成股票下跌，情勢不容樂觀。

五、工商團體擔心的「五缺」問題，特別是在電力的穩定供應上，問題是否有解？政府大力發展中的太陽能及風力發電，是否能成為電力「穩定供應」的「基載」骨幹呢？

上述五項僅是台灣諸多經濟問題中的一部分，台灣人沒有人想唱衰自己的國家，但政府和人民必須面對現實。台灣在經濟發展上的良窳，絕對與政府的政策有關，政府不但要守護台灣的民主，更應守護立國之本的經濟。

（作者為國立中央大學榮譽教授、APIAA 院士）