馬英九基金會舉辦「國家不安全」研討會，馬英九致詞時說，他反對中共不放棄武力犯台，但也無法接受蔡總統選擇錯誤的「聯美抗陸」路線，輕率地把國家推到戰爭邊緣。

蔡英文透過臉書表示，「守護國家主權」，是總統的職責，她並反嗆：馬在主權議題上「卑躬屈膝」。馬英九立即公開表示：他做了8年總統，期間簽了23個協議，都是「平等互惠」。反倒是蔡英文執政「有好幾次卑躬屈膝的事實」。其中之一，是今年7月，蓬佩奧發表南海聲明，要我國遵守南海仲裁判斷，把太平「島」看作是「礁」，外交部立即表示歡迎。

蔡政府對外關係的「卑躬屈膝」，是有跡可尋的。今年6月21日，她出席「小英總統與高中生面對面論壇」，有學生問她：我國領土太平島被判定為「礁」，但日本「沖之島」方圓不足十米，卻被稱為「島」。「我們該如何宣示主權，讓其他國家知道，這是我們的領土？」

蔡英文卻是「顧左右而言他」，「我們要有堅定的集體國民意志」，知道我們是一個「很驕傲的國家」，「能夠在民主原則下有效保護這個國家不受疫情或疫病侵害」，「這個全世界都看到了」。「當世界把目光放在台灣，就要把台灣人的堅持跟價值展現出來，這一次成功，下一次我們要更成功」。

從這個例子可以看出：她所說的「捍衛國家主權」只是為了對抗中共而說。在「親美媚日」的路線下，任何涉及台灣的主權議題，她都不知道如何談起，只好希望「年輕的你們跟執政的我們」，大家一起把注意力集中，看蔡政府如何「有效保護這個國家不受疫情或疫病的侵害」。這顯然是一個使她覺得很「露臉」的成就，只要有這樣的「成功」，就可以拿來「搪塞」涉及美、日的國家主權議題。

瞭解了蔡英文「堅持」的「價值」，我們便不難理解：蔡政府為什麼要動用國家的「絕對權力」，阻止彰化縣政府發表「新冠肺炎萬人檢測期中報告」。彰化縣衛生局篩檢出第485例，突顯出中央政府的防疫措施有漏洞，已經使蔡政府覺得很「沒面子」，而必須傾舉國之力，加以圍剿。萬一「萬人檢測」的結果不能讓「年輕的你們跟執政的我們」共同感受到我們是一個「值得驕傲的國家」，請問蔡英文的「面子」要往那裡掛？

（作者為國立台灣大學心理系名譽教授）