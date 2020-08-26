香港民主運動陣營的內部矛盾近期尖銳化，民主派主張留在體制內奮鬥，抗爭派主張走向體制外鬥爭，兩方互相譏評，互不相讓，頗有分裂之虞。

爭取民主究竟體制內抑或體制外有效？暴力抑或非暴力方式為佳？爭論已久，2014年「占領中環」運動末期吵得最凶，主張體制內、非暴力的民主派堅持既定路線，以年輕人為主的激進派則認為和平抗爭無效，認可現有體制無法贏得民主，所以手段必須暴力化，主張與訴求必須本土化，甚至建立新國家才能擺脫中國壓制，所以主張香港獨立。

兩條路線的分野在2019年6月爆發的「反送中」運動中勉強湊和，主張和（平）理（性）非暴力者居於主流地位，頌揚暴力、本土與港獨者組成「勇武派」，尾隨在和理非之後大搞暴力與破壞行動，兩方相約不指責、不割蓆、不篤灰（告密）。抗爭期間兄弟登山各自努力，倒也相安無事，只是運動的性質混雜不明，和理非必須承擔暴力與破壞的責難。

今年新冠病毒肆虐，港府頒布群聚禁令，抗爭趨於消沉；港版國安法亮出利劍，產生威嚇作用，街頭抗爭暫時消聲匿跡。北京中央與特區政府運用疫情之機與峻法之威，採取一系列行動，先取消12位立法會參選者的資格，再延後立法會選舉一年以上。這些對策引起反對派的內爭。首先，有4位現任立法會議員的下屆參選資格被取消，雖然延任一年的資格不受影響，但該不該辭職？其次，未來立法會選舉應該杯葛還是參選？另外，7月間自行舉辦的立法會初選，抗爭派居於明顯優勢，民主派吃癟，是否以此為過濾候選人的憑據？這些核心問題引起民主派與抗爭派的爭辯與內訌。

最緊迫的問題是4位議員該不該辭職？抗爭派將問題擴而大之，現有的22位泛民主派該不該總辭？藉以否定本屆立法會議員延任一年的合法性與正當性，進而徹底否定議會路線，甚至將來不再參選立法會，與既存體制徹底割蓆，走上全面抗爭路向。「主留派」對此不以為然，認為現有泛民主派在立法會擁有過1/3席次，剛好具有關鍵性的否決權，何需放棄？雙方爭論的核心當然不只是一年任期的去留問題，而在於抗爭路線與鬥爭策略問題，也就是究竟應在體制內改良，還是放棄議會路線，採取全面性激烈鬥爭策略。

激進性主張帶有濃厚的「攬炒」思維，認為應透過體制外鬥爭方式，以及結合國際力量干預，不惜玉石俱焚，同歸於盡，以期對北京形成強大壓力，不得不接受反對派的主張與要求。民主派則認為不到絕望關頭，不應放棄議會路線，只要爭取多數民意支持，同時在同業團體的功能組別上下功夫，下次立法會改選取得35席以上過半席次不是沒有希望。這兩條路線鬥爭如同歷史上許多革命團體或抗爭組織一樣，互不苟同，有的為此而分裂。

香港反對派的這個爭論非同小可，如果22位民主派議員總辭，必然意味著抗爭派抬頭，取得更具主導份量的話語權，溫和路線者只好靠邊站。這項爭論的主催者是抗爭派，如果他們的主張實現，未來香港的抗爭方式將更為激進，立法會徒然成為民主花瓶，只剩下裝飾作用，無法吸納反對反對力量和民主運動於體制中；零和性鬥爭將成為主流，致使北京與反對派、民主派失去協調機制與緩衝空間。

分歧在於抗爭派認定議會路線死路一條，唯有鋌而走險才可能闢出生路；民主派則認為一旦走上體制外「勇武」路線，則30年來經營的公民社會資產將化為烏有，而且在國安法壓迫之下，體制外抗爭斷無生路。香港民主抗爭運動何去何從，不僅關乎香港的發展前景，也將對中國的民主化發展產生長遠的影響。