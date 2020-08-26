美國一架U-2偵察機硬闖軍演禁飛區，引發大陸外交部、國防布強烈反彈，直指美國故意升高美中緊張情勢，將雙方關係導引至「新冷戰」。為何北京這次對美國此舉特別反感？

人民解放軍最近在台灣南北兩端進行多面向、多目標聯合軍演。有意思的是，前一陣為什麼美國在大陸演習時派遣兩架更先進的RC-135偵察機對大陸沿海進行偵查，北京都沒有太在意，何以這次卻暴跳如雷？

首先，這次演習主要是針對台灣，而大陸希望美國不要有太多的介入，以免增加新的變數。當然，美國無疑會非常關心這次針對性極強的軍演。出乎北京意料之外的是，美國U-2偵察機不僅進入大陸北部軍區，讓警報聲大作，而且還硬闖實彈演習的禁飛區，視禁飛區如無物，讓北京十分惱火。

其次，依照演習規定，防空部隊可對硬闖禁飛區的飛機開火，正如《環球時報》所警告的「莫讓自己軍人埋葬在異國而後悔」。最讓大陸不滿的是，部署在南韓烏山空軍基地的美國U-2偵察跡正是冷戰的產物。由於美國與台灣各有U-2偵察機在冷戰期間分別遭到前蘇聯與大陸擊落，因此北京懷疑川普政府有意挑起冷戰情結與仇恨。

第三，大陸防長魏鳳和數周前才與美國防長艾思博舉行電話會談，雙方並確認海空避免意外協議。北京可能懷疑，美國可能以此為護身符，挑戰大陸容忍底線。

第四，大陸知道，11月3日美國大選以前，川普總統為了連任，可能不惜在海外掀起戰爭。如果是大陸先行挑釁，可能正中美國下懷。因此，北京已信誓旦旦表明決定不會開第一槍，以免中計。

第五，儘管北京無意惹事生非，但是川普卻拒絕提出相對保證。在媒體追問下，川普表示如果大陸武力犯台，北京會知道他會如何反應。川普的話故意說得模稜兩可，不把話說死，目的顯然就是要留下戰略模糊空間。

美國防長艾思博8月24日在《華爾街日報》發表評論，標題為〈五角大樓已經為中國做好準備〉，文章明指美國把中國當做戰略對手。他並呼籲所有國家重新檢視自己與中國的關係，確保沒有協助共產黨推進惡意計畫，從而對國際整體造成損害。他的文章顯然是在呼應國務卿蓬佩奧呼籲全球各國起而推翻共產中國的演說。

在美國大選之前，北京不會認為川普政府會改變「反中」政策，但是，大陸會期待，不論誰入主白宮，中美關係會回到正軌，至少因「反中」政策而帶動的「新冷戰思維」能夠退潮。

從這個角度來看，這次北京大張旗鼓地對U-2偵察機硬闖軍演禁飛區發表嚴正聲明，並嚴詞警告美國，應該是想為中美兩國關係畫上一條「紅線」。問題是，川普為了連任，不要說是硬闖紅線，就是製造更具爆炸力的「十月驚奇」，恐怕也在所不惜。

（作者為淡江大學外交與國關系榮譽教授）