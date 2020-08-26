美國布魯金斯研究院桑頓中國中心研究員何瑞恩，26日在一場台美線上論壇上表示，美台關係想要變得更好，並不需要以美中關係變壞為前提；他並且強調，一個穩定的兩岸關係，對台美雙方都是好事。

何瑞恩曾在歐巴馬主政時期，擔任白宮主管中國事務的官員；目前他也是美國民主黨總候選人拜登競選團隊的非正式顧問。他在參加由國家政策研究基金會所舉辦的「中華民國美國線上論壇」中，論述美中台三邊關係的變化和影響。

他說，一個變差的美中關係，並無法造就一個更好的美台關係。這話說得十分直白，對有意在美中關係惡化下尋找「趁虛而入」機會的民進黨政府來說，不啻為一當頭棒喝。

確實有不少綠營人士認為，只要美中關係不好，那台灣在美國人的眼裡就更重要，台美之間也就有機會發展更好的關係；甚至認為台灣與大陸交惡，會有助於台灣和美國更深的交往。然而，身為美國重要智庫研究員，且從政歷程中不乏與兩岸互動經驗的何瑞恩，卻公開表達「台美中三邊關係絕非零和遊戲」的觀點，值得台灣高度重視。

何瑞恩以馬英九執政時期為例指出，當時美中關係平穩，美台關係、兩岸關係也都很好，台灣可以參加包括世界衛生大會、國際民航組織大會等國際組織，邦交國維持穩定，又爭取到許多免簽待遇等。

因此，這就證明，美台關係好、台灣有比較寬闊的國際空間，並不需要以兩岸關係惡化為代價。

何瑞恩還提醒台灣，要以長期觀點處理兩岸關係，不要炒短線。但願這些話，民進黨政府能夠聽得進去。