經濟部認定，陸商阿里巴巴持有「淘寶台灣」母公司英商克雷達股權未逾30%，雖符合現行兩岸投資法規，但其內部契約規定，阿里巴巴有權控制營運方針，因而認定阿里巴巴對克雷達具有控制能力，判定克雷達和淘寶台灣皆為陸資，決罰款新台幣41萬元，並限期6個月內撤資或改正。

淘寶台灣登台不過1年，下載量已超過100萬人次，外界估計影響將會不小，除了它的在台用戶無法直接購物以外，許多和其簽約開店的台企也可能被迫下架。蔡政府近來一連串逼迫陸資撤台的行動，似乎在讓台灣經濟逐漸和對岸脫鉤，也讓社會文化逐漸和陸方疏離。不過，即使淘寶台灣被禁，民眾依然可以在境外交易，實質影響有限。其實不影響台灣民眾繼續使用境外淘寶。蔡政府的連串動作，最大功能其實是在向和北京脫鉤、圍堵中國的美國表態，宣示我國將和美國緊密靠攏，加入美國「印太戰略」，向北京進行圍堵抗衡而已。

不託付不穩定的友邦

只是，因為中國大有超越美國的氣勢下，美國就要超前對大陸強勢壓制，和中國大陸距離如此之近、軍事實力差距如此之大的台灣，根本就不宜全面押寶美國。因為，若美中真的引發軍事衝突，以台灣的地理位置，將無法避免捲入其中，屆時別說戰火可能造成生靈塗炭，即使只有經濟崩跌、百業蕭條、民生物資供應欠缺，都足以讓國人痛苦莫名，豈有不力求避免淪為大國衝突戰場或犧牲品的道理？不讓台灣成為強國衝突的棋子或戰場，當然就該適當維持和強權的關係，不可輕率向某方太過傾斜；這也是為何馬政府時代，強調要遵循「親美、和中、友日」大戰略，而非像賭徒似地重押在美國。就算北京贏面較小，若因我方不智而引發衝突時，不管美國是否馳援，我方損失必然相對最大。

可能是長期國泰民安而忘了居安思危，對於如此簡單的道理，許多國人同胞居然無法認知。近期民意調查顯示，有近乎8成國人不相信北京會「武統」台灣，去年調查也顯示，若台灣宣布獨立而遭北京武統時，有45.5%的民眾認為美國會出兵護台；而若台灣未宣布獨立卻遭武統時，更有62%民眾認為美國將出兵保台。對美國如此信賴，又對北京底線如此無感，可能是許多國人因政治上長期被國際隔離，導致疏於留意國際事務，所形成的無知所致。也可能是對岸經常有人喊著要武統，但多年來卻無任何動作，導致國人誤認為「武統」就像「狼來了」，只是一種嚇阻獨立的脅迫而已，不會有真正的、甚至於類似的軍事行為，才會有如此不切實際的幻想。

姑不論在美國過去曾多次背叛盟友的不良紀錄下，是否真會在圍堵北京的策略下為保護台灣出兵，單就觀察其對台灣的武器出口，就可看出其對台居心可議：今年7月，美國承諾以231億美元出售最先進的F35戰機105架給日本，8月承諾出售等級低於F35的F16V戰機66架給台灣，價格卻高達80億美元──日本買的是更高檔次的F35，而我們卻只向美國購買檔次較低的F16V戰機，價格也不低。這樣的「朋友」值得全心信賴、甚至於孤注一擲地「以身相許」嗎？

對戰爭保有危機意識

台灣偏安海峽一隅70年；年輕人在上兩代披荊斬棘開創出3萬美元人均所得基礎上安逸成長，更在教科書淡化兩岸戰爭威脅下受教育，已無法感受戰爭的危險，對任何提醒兩岸戰爭風險的言論，都被認定和北京「隔海唱和」、威脅台灣人的自我意識、出賣國家主權。「無敵國外患者，國恆亡」，隨時對戰爭保有危機意識，不輕率將國運託付他者，才是有智慧的領導。誰可以確知，美國大選若政黨輪替，民主黨的中國政策與台灣政策政策會有什麼改變？即使川普連任成功，下屆又會對中國大陸有什麼新的算盤？

民進黨2016年執政以來，對岸曾多次批判民進黨和賴清德、蘇貞昌等人，但對蔡總統本人卻有所保留；近來雖出現鬆動，但頂層官媒仍然未點名批判。當此關鍵時刻，台灣若不願有智慧地「避險」，反而不斷對大陸釋出負面訊號，兩岸負面能量累積越多，未來台灣要面對的風險就越高，台灣的命運那就只能依賴媽祖的庇佑了。