因此，韋皇后做的第二件事就是製造祥瑞，非要讓上天也表達那麼一點意思才行。太子重俊政變剛平息，天上的各路神仙就開始一撥一撥地圍著韋皇后打轉了，祥瑞也是層出不窮。舉一個例子，政變後的第二年（七○八年）二月，宮裡的一個女官例行公事，給韋皇后整理衣箱。剛打開衣箱，她就驚叫起來：「大家快來看，皇后的衣服上升起了一朵五彩祥雲！「她這麼一叫喚，宮女們呼啦一下子都圍了上來，都想一睹祥雲的風采。可是大家四下裡看了半天，找來找去，誰也沒看見祥雲在哪裡。其他的人心裡嘀咕，覺得是不是這位老姐早晨沒吃飯低血糖犯了，把滿眼冒出的金星給看成祥雲了？不過大家雖然這樣想，可是茲事體大，亂說是要掉腦袋的呀。於是，一出齣唐朝版的《國王的新衣》穿越時空，在大唐帝國的宮廷中熱熱鬧鬧地上演了。大夥兒都隨聲附和，讚不絕口，這個說確實是五彩祥雲，那個煞有介事地反駁說她看到的是赤橙黃綠青藍紫，變成七彩祥雲了。群雌粥粥（註一），一片沸騰。不到半小時，這個好消息就彙報到皇帝那裡了。中宗一聽，也是欣喜異常，馬上命令畫工根據宮女的口述，繪了一幅祥雲圖，把皇后衣服上騰起的五彩祥雲益發描繪得花團錦簇，吉祥得無以復加。中宗先是在朝廷裡讓大臣們傳看這幅祥雲圖，然後又頒布各州，昭告百姓。一時間天下百姓都知道宮中的皇后身上出了祥瑞。

要做的第三件事

沒過多久，又有一個祥瑞出現了。有一個叫迦葉志忠的知太史事給皇帝進言了。他說：「臣每天在上朝、退朝時，在路上總能聽到長安城的小孩子們在唱一首歌謠。歌謠的頭兩句是：『桑條韋也，女時韋也。』臣覺得這個歌謠大有深意。『韋』就皇后的姓啊，『桑條』不就是在歌頌皇后母儀天下，親自養蠶、採桑，教導天下婦女嗎？所以這是皇后得到上天認可的標誌啊，就好比當年太宗皇帝還沒有當上皇帝的時候，天下就爭相傳唱《秦王破陣樂》（註二）；則天皇后還在後宮，天下就傳唱《嫵媚娘》。所以臣編了十二首《桑韋歌》，以後可以在皇后親蠶的時候演奏。」中宗一聽，覺得這建議相當不錯，馬上就同意了。

就這樣，韋皇后運用種種手段，不僅在朝廷和宮裡都安插了人手，有了依傍，而且上天也屢降祥瑞表示垂青。這時候，韋皇后覺得自己可以在天下民眾面前好好地秀一把了，讓人們看看，她在這個國家裡究竟處於什麼樣的位置。韋皇后預備怎麼秀呢？她決定親自參與主持一項國家大典，這也就是韋皇后要做的第三件事。

大家知道，中國古代最隆重的典禮就是封禪了。所謂封禪，是古代帝王為祭拜天地而舉行的活動，一般是在泰山舉行。所謂「封」，就是天子登上泰山築壇祭天，而「禪」則是在泰山下的小丘祭地，向天地宣告人間太平。在活動過程中，皇帝是初獻，就是第一個把祭品捧上去的人。而公卿代表是亞獻，第二個擺上祭品。但在當年唐高宗和武則天封禪泰山時，唐高宗初獻之後，擔任亞獻的，不再是公卿代表，而是皇后武則天！這件事讓她大大出了風頭，政治地位也進一步提高。如此既能在當時風光無限又能名垂青史的事情，怎麼能不令人極度嚮往呢？

韋皇后想到這裡，羡慕得眼睛都紅了，她也想效仿偶像武則天。可是在古代的各種典禮中，因為封禪的規格最高，所以它不能每年都進行，必須是在國泰民安、皇帝廣受推尊的條件下才能舉行。而此時以中宗的文治武功來說，根本就不具備封禪的資格，怎麼辦呢？所幸中國古代國家級的禮儀活動比較多，封禪既不可行，還可以退而求其次。於是，在韋皇后的攛掇之下，景龍三年（七○九年）三月，中宗昭告天下，決定到長安城的南郊舉行祭祀天地的大典。

南郊祭天也是最高規格的國家典禮之一，所以事先要求官員們商定行禮的程式。到了這個關鍵時候，韋皇后在朝廷中積極拉攏的支持者就派上用場了，正所謂養兵千日，用兵一時嘛。幫忙的人還真不少，比如有個叫祝欽明的文人就積極獻計，給皇帝上了一個奏表說：「臣在翻閱古書時發現，在遠古每逢大的祭祀，都有皇后參與獻祭。所以這次南郊祭天，韋皇后也應當參加，並助祭天地。」奏表一上，馬上有人跳出來反駁說：「虧你祝欽明還是個讀書人，你還認不認得字，還懂不懂得古人說的話啊？古代皇后可以參加祭祀，但參與的是祭祀祖宗的活動，從來沒有聽說過有皇后祭天的。」兩派各持己見，相持不下。

皇后祭天 各持己見

最後怎麼辦呢？中宗發話了，還是請宰相裁決吧。當時的宰相韋巨源就是韋皇后的同族，他當然同意祝欽明的提議。所以這個儀式規程就這麼定下來了。這樣一來，繼武則天在封禪大典上充當亞獻之後，唐朝歷史上又出現了一次奇事──韋皇后在南郊祭天的時候也充當亞獻了！

註一：群雌粥粥─一群雌鳥齊聲合鳴。比喻婦女齊聚，聲音嘈雜。

註二：《秦王破陣樂》─《破陣樂》原是隋末唐初流行的一種軍歌曲目。西元六二○年，秦王李世民擊敗叛軍，穩定初唐的江山，其部下為了宣揚秦王戰績，從《破陣樂》的樂曲填入新詞「受律辭元首，相將討叛臣。鹹歌《破陣樂》，共賞太平人。」「四海皇風被，千年德水清；戎衣更不著，今日告功成。」「主聖開昌歷，臣忠奉大猷；君看偃革後，便是太平秋。」後來再輔以舞蹈，成為集歌、舞、樂一體的《秦王破陣樂》，當時大為流行，甚至流傳至國外。（待續）