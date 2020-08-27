無色覺醒》王丰：海峽中線成空戰場？擦槍走火引區域戰？

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第705集播出，由主講人王丰先生綜合評論理性分析：「海峽中線成空戰場？擦槍走火引區域戰？」

韓戰期間，世界空戰史上最有名的一個空戰戰場，就是「米格走廊」，今天台海的海峽中線，以及台海附近空域，會不會成為新的空戰戰場。雙方會不會擦槍走火，爆發成區域戰爭，甚至演變成一發不可收拾的，擁核國家間的武器衝突？

米格走廊、米格巷。起源於二戰後美、蘇、中第一次大空戰，1950年6月朝鮮戰爭（韓戰）爆發之後，戰場制空權，空中優勢成為作戰兩方爭奪的焦點。米格走廊位於朝鮮與中國的邊界河川，鴨綠江匯入黃海的狹長地帶，成為朝鮮戰爭期間，美國空軍與前蘇聯、中國、朝鮮四國空軍空戰纏鬥的空中戰場。

戰爭結束多年後，有人作出空戰戰果統計，美國方面數字共擊落米格-15，379架，美軍的F-86損失了224架。然而前蘇聯方面則稱，此次空戰擊落美軍F-86，650架，其他型號飛機447架，防空砲火擊落212架，共擊落軍機1309架。

前蘇聯空軍則稱M-15損失319架，包括其他戰損原因，共有335架米格-15被擊落。當時中國空軍方面，擊落美軍F-86，211架，F-80、F-84，72架，其他飛機47架，總共擊落330架美軍戰機，中國空軍本身戰損：被擊落米格-15，224架。

當然參戰各方的官方統計數字各有根據，但彼此不盡相同，總歸而言，朝鮮半島西北角落的這個空戰戰場，曾經是無數軍機人的斷魂傷心地。

再把焦點轉移到所謂的台海中線，一般的海峽中線，又稱為台海中線，最早定出台海中線的，是一位美國空軍非裔上將Benjamin O. Davis .Jr，在1950年代，為防止台灣蔣介石政府反攻大陸，而劃定的一條海峽虛擬線。不論海上、空中，這個所謂的海峽中線，始終是兩岸之間和平時期的一條楚河漢界，它實際上只是一條假想界線。

雖然1950、1960年代，兩岸軍事衝突頻傳的十幾二十年間，兩岸的空戰、海戰都不是在海峽中線附近發生的，但是美國總統川普為救連任選情，不惜打中國牌拿台灣當挑釁籌碼，犧牲台灣安全，成就自己的選情，不斷以海峽航行自由，不斷以挺台灣當藉口，美軍艦動不動就穿越台海，有時甚至越線鋌而走險，貼著海峽中線以西航行。

受到台灣執政者親美舉動的刺激，大陸方面也不斷以越過中線向台灣表達不滿情緒。

憑良心說，台灣一般社會大眾，從1995年李登輝時代的台海危機，到今天的中美所謂新冷戰，台海關係緊張，老百姓多半麻木了、麻痺了。但是有識之士等，真的非常緊張，非常擔心，但是又非常無力感，既無法改變台灣執政者向美國靠攏，又一面倒的不智做法，只能憂心乾著急。

從兩岸人民和平安全的立場，當然不希望台海成為戰場，「米格走廊」已經走入歷史，「台海中線」是美國人設下的戰爭樊籬，除了衷心期盼兩岸和平，也希望兩岸人民盡早齊心協力，拆掉這座無形的戰爭樊籬，以和解代替對抗。

大前提非常重要的是，台灣人民必須要有自己的主見，不要被西方國家牽著鼻子走。必須理性判斷只有兩岸關係好，台灣才會好，台灣人民才有安定幸福的日子過。共促兩岸人民幸福安全，中華民族的復興團結，

彼此更要深切體會，兩岸人民同根同源，自家親戚、自家兄弟和好相處，中華文化民族復興，兩岸一起好，大家會更好。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！