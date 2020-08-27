幾天前，經濟部發布的七月工業生產指數傳來好消息，不僅連續六個月成長，其中製造業生產指數也創歷年同月新高，前七個月成長率更高達6.4％，在各國經濟因疫情而普遍蕭條的此刻，能有此表現，值得欣慰。

然而，同一天主計總處發布的就業數據卻顯示，製造業就業人數連續六個月下滑，七月較去年同月減少的就業機會超過三萬個。這兩個訊息分別看不會覺得奇怪，放在一起看就覺得有點蹊蹺，何以製造業生產表現這麼好，工作機會不增反減，而且減了三萬多個。

讓我們來看一下幾個重點的數據，今年前七個月製造業生產指數年增率6.4％，表現相當好，而七月製造業就業人數303萬，較去年同月反而減少3萬人。為解開這個數字上的矛盾，我們進一步觀察製造業27個中業別的生產情況，結果發現，讓製造業生產指數成長的主要就是電子零組件業、電腦電子產品業這兩個業別，分別成長22.7％、11.8％，傳統產業除藥品、飲料、電力設備及非金屬礦物製品有些許成長，其餘21個行業皆呈衰退。

莫小看傳統產業，傳統產業的產值並不亞於科技業的產值，兩造可說是平分秋色，然而若比僱用的人數，傳產所僱用的人數卻數倍於科技業，從工商普查資料可以發現，製造業逾七成的就業機會是傳統產業創造的，由是觀之，如今傳統產業生產量連月下滑，製造業就業人數跟著減少，桴鼓相應，理之必然也，此一矛盾也就迎刃而解了。

也許有人還會問當前傳統產業的景氣有多冷？以今年前七個月的生產指數而言，橡膠製品業、汽車及零配件業、產業用機械維修業、機械設備業皆較去年同期衰退一成左右，紡織業、成衣服飾品業、石油及煤製品業、皮革毛製品業的衰退幅度更在兩成上下，其餘傳統產業情況減幅雖不到一成，亦是極其疲弱的。

也正因為傳統產業景氣疲弱，前些時候經濟部與業者座談時，業者才會對未來的展望咸表悲觀，近日機械工業公會理事長柯拔希更呼籲政府援用紓困條例，對廠商購買設備給予二至三成補助金，形同發放「機械振興券」來刺激業者購買設備的意願。我們認為，政府對於這些建言，自應從產業發展的高度，從善如流，多方加以考量。

很明顯，如今國內產業已出現兩極化的發展，電子、資訊這兩個行業的景氣春燕已次第而來，而傳統產業則仍處於景氣的寒冬。若看調查數據的平均數，我們會誤以為台灣經濟好的不得了，什麼「工業生產指數史上第三高、製造業生產指數歷年同月最高，指數連續六個月正成長…」，殊不知多數行業仍勒緊褲帶過日子。

除了製造業裡的多數行業仍陷於寒冬，服務業的處境也是如此，雖然服務業以內需為主，在政府三倍券的刺激下可發揮些許提振的作用，然而服務業一年仍有新台幣4,500億元的收入來自海外觀光客，在全球疫情仍未降溫，邊境管制無法解封之下，4,500億灰飛煙滅，服務業所受的衝擊也不亞於製造業。

也正因為邊境管制，零售業營業額今年前七個月較去年同期衰退2.4％，創下金融海嘯以來最大跌幅，而今年前七個月餐飲業的營收更大減8.1％，這是2002年網路泡沫以來近十九年最大衰退幅度。這告訴我們一個事實，台灣不能沒有觀光客，少了千萬名旅客，容或政府可以刺激消費，但終究難以彌平服務業所受到的衝擊。

服務業各業上半年僱用的人數大致反映了各自的景氣，住宿餐飲業、運輸倉儲業、藝術娛樂及休閒業皆呈下滑，尤以住宿餐飲業減了兩萬多人最嚴重，批發零售業也幾近零成長，不過，並非所有服務業的人力都下滑，與資本市場有關的行業就表現得相當不錯，例如證券期貨業、金融保險業及不動產業，如此看來，服務業走勢亦呈兩極。

今年的總體經濟狀況大概是有史以來最難描述的一年，若說製造業景氣已復甦，傳統產業沒人會同意，若因股價屢創新高，那些與資本市場有關的服務業表現亦佳就說服務業景氣春燕已來，這也不對，因為住宿餐飲、運輸及旅行等行業還在冰天雪地。

這個紛歧的走勢對政府而言，也是個大難題，昔日景氣起落，各業走勢一致，政府可以循貨幣政策及財政政策加以調控，然而如今各業走勢紛歧，有些過熱，有些過冷，政策若不更細緻的操作，不是火上加油，便是雪上加霜，非但無益，反而會讓經濟社會陷入更混亂的局面。

今年以來，政府多次舉債以之紓困振興，但面對如此兩極化的產業景氣，該如何做最適的資源分配，尤其重要，簡單一個原則就是，雪中送炭的事多做一些，錦上添花而徒然浪費預算的事，則萬不可為，至於傳統產業仍是國家經濟發展的基石，自應多多加以協助才好。

(工商時報)