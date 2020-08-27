美國國務卿蓬佩奧前此在尼克森總統圖書館發表演講，強調過去對中接觸政策的錯誤，並呼籲其他國家共同圍堵中國的崛起，這段談話被稱為是開啟「新冷戰」的對中「檄文」，而其中，除批評過去的接觸政策外，更將中共與中國人民刻意畫分，表示針對的是違反普世價值的中共，而非中國人民，潛台詞蘊含著希望中國人民捨棄中共的統治。

將中國人民與中共政權分開處理，對歷經兩蔣時代的台灣人並不陌生，希望大陸人民起來推翻中共，是國府的反共訴求，而將統治與被統治者二分的說法，在國共內戰時，更是雙方共用的基調，因為訴求的是同一人民族群的認同，但在美國，這樣的訴求倒還是新鮮事。而會如此，正因有華人的中國通所致，他們不喜歡共產黨，但對中國人乃至中國文化還有情感，有此二分也就順理成章，只是從美國人口中說出，再衡諸改革開放後40年的大陸發展，這看似有效的戰略應用，卻缺乏堅實的內在基礎。

的確，統治者與人民原該是兩個不同的群體與概念，統治者若以人民為芻狗，就缺乏統治的正當性，所以即便以「君君、臣臣」標舉的儒家，亦認為文武之伐桀紂，是弔民伐罪，而這也就是為什麼在兩岸嚴峻對峙時，雙方都要指責對方的統治是暴政的原因。

然而，40年的時空轉移，簡單二分法的訴求在兩岸固已一定程度失效，由美國人提出這種說詞來強調接觸政策的錯誤，更令人有邏輯錯置之感。

不錯，統治的正當性來自人民的認定，而這認定則建基在主客觀的條件上。就客觀條件，是人民生活的滿足；就主觀條件，是一些生命價值的認定。就此，我們可以來看看生活在大陸的中國人民會是怎樣想的。

客觀上，當今的大陸較之40年前的鎖國真是雲泥之別，兩岸剛開放時，台灣人看到的大陸只能用「滿目瘡痍」來形容，而就客觀的國民生產總值來說，台灣在1990年時是大陸的43.8%，但曾幾何時，目前就與大陸諸省相比也只能排在第9，更別說在都市樣貌、交通發達方面，一些重要城市已非台灣所能比，當然，人均所得與台灣還有一段距離，貧富懸殊的情形更是嚴峻，但總體而言，客觀條件的持續上升是不能否認的事實，以此，較「滿目瘡痍」的時代當然更具備統治的正當性。

正因如此，面對西方民主制度，中共這些年已逐漸發展出自己制度優越性的論述，它不僅訴諸於一般常民，事實上，連不少出入於國際的大陸菁英，一定程度也接納了這種論述。

而就主觀上，持有個人主義、自由主義思想的人，對帶有一定集體主義色彩的統治必然是不贊同的，但生命價值原就多元，每個人以哪種價值作為核心也不一樣，有人重視文化歸屬，有人要求參政權力，有人追求百分百的言論自由，有人卻認為社會的發展如脫貧反而才有價值的普世性，而在這諸種價值上，歷經了百年屈辱的中國社會，當這40年的開放使民族可以再有自尊時，民族主義無疑在許多人身上會具有一定的核心地位。

正因為有這主客觀背景的改變，想將中共與中國人民二分，自中共當政以來，當前恐怕是這種訴求最無效的時刻。

訴求無效卻要如此訴求，原因不外有二：一是為此獻策的中國通還活在過去的印象裡，二是只有用這種區分，美國圍堵中國的政策才能有它的正當性。但美國如此，台灣如果一味跟進，恐怕就是一種無知與倒退了。

當然，如果只站在美中對抗的角度，只從開放後中國逐漸具有挑戰美國霸權的能量來看，接觸政策的確像是美國人拿石頭砸自己的腳，但如果從14億人過得比從前好許多的角度來說，接觸政策卻正是導致這種結果的重要觸媒。而儘管，從統治的正當性就在人民的獲得幸福而言，大陸仍有許多待努力的地方，但從政治的存在不能悖離人道的考量來說，蓬佩奧貶抑接觸政策的這段話更就有它悖離人道的荒謬，它就是大國博弈的一種戰術應用，台灣怎能因有此「檄文」就雀躍萬分呢？

（作者為台北書院山長）