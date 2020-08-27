7月15日在《中國時報》看到有關上海東亞所長章念馳對「兩岸維持相對統一，共創新概念」的報導，對他的「疾呼兩岸停止互相對抗和汙名化」的理念，頗有同感，想來這也是台灣和大陸應該走的路。

典藏永樂大典

我自己只去過大陸三次，在大陸沒有親戚，但看看周邊朋友，十個人裡，就有六、七人，不是先生是台商，就是子女在大陸工作。再看看台灣SBL籃壇，精華球員都跑去大陸打CBA職籃了；又眾多藝人們，哪個不想開拓大陸市場？換句話說，現已有兩、三百萬台灣人已融入在大陸，兩岸如何對抗或打仗？章念馳所長認為兩岸須維持「整個」中國概念，也反對大陸以武力硬要統一台灣，而是應暫時停止互相對抗和汙名化，多友善交流，時間自然會解決統獨問題。他不講大家常提的「一中」，而是講分治不分裂的「整個」中國，是有道理的，因為兩岸文化的淵源是不可分的。

這可由7月7日在法國巴黎拍賣的明代珍貴古籍《永樂大典》類書談起。該次拍賣，僅其中2冊（共4卷）的明嘉靖年間手抄本，就賣了640萬歐元，加上佣金為812.8萬歐元（約新台幣2.7億），相當驚人。台灣的國家圖書館，事後趕緊說明，該館也典藏了8冊《永樂大典》，其中編號「13991」的，更是全球研究古典戲曲研究者口耳傳頌不絕的「祕碼珍笈」，舉世聞名。國圖當然也只是要呈現其善本館藏之價值連城，並無可厚非。而《永樂大典》在台灣，另外也只有故宮藏62冊，中央研究院歷史語言研究所典藏2冊而已。

但仔細想想，故宮包括《永樂大典》的所有國寶，不正是政府遷台時，從北京故宮帶來台北的嗎？中央研究院和台北的國家圖書館，也不正是從大陸播遷來台灣的嗎？

創設於南京

特別要提到的是國家圖書館，原名「國立中央圖書館」，1933年4月21日創設於南京，至今國圖還是以4月21日為館慶日，前年才慶祝過85周年館慶，也是把大陸時期當館史的。「國立中央圖書館」成立後，因歷經對日抗戰、國共戰爭，不斷遷移，曾經在武昌、長沙、岳陽、宜昌、重慶等地停留過；若停留時間較長，便設立閱覽室，提供民眾閱讀，克盡圖書館責任。最後，大陸淪陷，中央圖書館隨故宮博物院、中央博物院、中央研究院史語所等單位，一起將貴重圖書、文物分批運抵台灣。

1954年，國立中央圖書館才在台北市南海路復館，其從大陸帶來的12萬冊珍、善本古籍，是奠定在台復館館藏基礎的圖書。尤其是抗戰期間，烽火連天，江南許多藏書家紛紛將其收藏的珍貴古書拋售，中央圖書館首任館長蔣復璁先生，聯合許多文人志士，組織「文獻保存同志會」，深入淪陷地區，冒著生命危險，祕密收購流入市面的藏書家善本古書，以免被日軍截獲。這段歷史，是圖書館史和藏書界可歌可泣的故事。

古籍淵源在大陸

中央圖書館遷台後，以12萬冊珍善本書聞名世界，其中部分古籍就是在抗戰中蒐購而來的。前面提到國圖展示的8冊《永樂大典》，當年是藏書家葉恭綽祕藏的孤本，因抗戰爆發、時局混亂而不知下落，因此學界曾認為已經佚失，未料國圖於抗戰期間輾轉購得此8冊《永樂大典》，並完整保存至今，且經文化部指定為國寶級古籍，吉光片羽，彌足珍貴。

但想想國圖能有此國寶級古籍，不就是淵源於大陸的嗎？國圖在1996年，自原來的國立中央圖書館，易名為國家圖書館，許多現在的年輕人已不知其來自大陸，更遑論許多珍貴古籍是淵源在大陸的。就說國圖現在有8冊價值數億元的《永樂大典》好了，《永樂大典》不就是中國明朝流傳下來的類書嗎？

兩岸文化不可分

從圖書文獻來探究兩岸文化不可分來說，台灣現在年輕人，由於受到反中、台獨思想的影響，對台灣圖書文化根源的認識，已大為薄弱。早期台大圖書館研究所學生，還經常以大陸的藏書樓為碩士論文寫作對象，如《范氏天一閣研究》、《清初藏書家錢曾研究》、《錢謙易藏書研究》、《鐵琴銅劍樓藏書研究》等，都出版成書了。可惜當今學生已只重視資訊技術，不重視圖書館及圖書文獻史，對中華文化的淵源的認識，就更有斷層了。

筆者僅以退休國圖館員的身分，告訴大家，筆者服務過的機關，是來自大陸的國立中央圖書館；一如我們的祖先是來自大陸一樣。目前台灣和大陸雖然在體制上有分歧的治理，但文化淵源是不可分的；同文同化之下，兩岸皆不能拋棄中華文化，並希望如章念馳所長講的暫時維持分治不分裂的「整個」中國狀態，以後再期許兩岸真正和平的統一。

（王岫／前國圖編審）