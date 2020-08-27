最近一段時間，美國針對中國的打壓越來越激烈。如美國總統川普認為字節跳動公司的抖音海外版（TikTok）構成國家安全風險，要求其賣給美國企業微軟，並且美國財政部還要收取一筆佣金。字節跳動作為廣受歡迎的娛樂平台，能有什麼國安風險？川普只是見不得裡面短影片內對自己的批評，他這種做法其實是「以其人之道還治其人之身」，頗有文革的作風。

其實，中西在思維型態存在著巨大差異，川普行事風格如此具有「文革化」，招招都把中共往死裡打，彷彿是非常熟悉共產黨內部運作機制的人才有的思路，這種現象不能不讓人思索其深層的原因是什麼。比較合理的猜測是，美國政府內已有一批非常熟悉共產黨的中國人，直接進入到決策機制，替美國政府出謀畫策來對付中國，從目前新聞報導來看，估計余茂春就是其中的核心人物。

余茂春的童年時期就在文革的浪潮中度過，他認為那段經歷「殘酷地顛覆了他童年的純真」。他就讀南開大學歷史系期間，正值大陸改革開放時期，受到美國學者的影響，感覺到學習唯物辯證主義根本是浪費時間，通過聆聽美國總統雷根演講的啟發，他認為「美國代表著地球上人類最好和最後的希望」，後來獲得公派赴美留學資格，到加州大學柏克萊分校取得歷史學博士學位，就此在美國海軍學院任教。

自川普上台後，余茂春從高校借調進入川普政府，成為被媒體報導在中美關係上「最有影響力的顧問之一」。從他的人生經歷中，不難看出他經由對中國的痛恨，激發出自己對美國的無限嚮往，他的情感傾向加上他對共產黨術語的瞭若指掌，可提出最凶狠的策略，直打中共最核心的痛點，不同於那些研究漢學的「中國通」，對川普政府來說可謂「如虎添翼」。

中國大陸曾經有一部熱門電視劇《潛伏》，裡面演繹主人公余則成如何作為共產黨間諜，長期潛伏在國民黨內部，向共產黨提供最機密的情報，直到內戰結束後，還跟隨國民黨來到台灣繼續潛伏的故事。回顧國共鬥爭的歷史，國民黨放棄自身的理想與價值，從而完全被擊敗退守台灣，島內解除戒嚴後，國民黨又向民進黨學習，想藉由模仿其價值與理想來取得勝利，現在卻已敗到瀕臨瓦解的困局。

在國共內戰的歷史中，的確有很多人做共產黨的死間，替其通風報信。我不知道余茂春是不是余則成，竟讓美國政府甘願放棄自己對於民主的價值與理想，華麗轉身成為模仿者。但是我知道，平常閱讀大陸的新聞媒體，就會發現輿論普遍都不討厭川普，甚至暱稱他是「川建國」，因為川普的所作所為都是在模仿中共的做法，這其實在幫大陸了解自己目前的缺點在哪裡，從而立即修正並形成新的突破。

川普或許從來沒有意識到自己口中的「美國優先」都來自於「中國原創」，但他不能不知道，從中國歷史來觀察，他只要沒有自己具前瞻性的價值與理想，就不會被對手真正地尊重，如果他甘願成為某些敵視中國的中國人用來當作打擊中國的工具，最終他有機會成為中華民族偉大復興的重大功臣。

（作者為心學思想研究者）