新冠疫情下，各國全面啟動邊境防疫管制，國際政治中的高層互訪為之中斷。其間，網路或傳統電話熱線雖維持著各國的溝通，但領導階層的面對面外交不僅為關係維繫無可或缺，更為關係良窳之具體表現。

因此，全球疫情雖仍然嚴峻，但下半年以來，美國、歐盟及澳洲先後重啟高層實體對話。美國國務卿蓬佩奧日前先後走訪波蘭、捷克等歐盟成員，防疫之外，更意在爭取各方與美國共同對抗大陸。川普總統在選舉盤算下，升高美、陸對立，揚言與大陸全面脫鉤，蓬佩奧風塵僕僕，企圖建構新冷戰，拉起「新鐵幕」。

面對川普步步進逼，中共主管對外關係的外事委辦公室主任楊潔篪在《人民日報》發表文章，總結陸、美關係正常化41年來的雙邊關係，呼籲美國「糾正錯誤、改弦易轍」，接著大陸國務委員兼外交部長王毅反駁了蓬佩奧的「對華接觸政策失敗論」，但收歛「戰狼外交」煙硝味，就事論事提出對美外交「4點框架」。整體觀察，大陸不隨美國起舞，希望避免陸、美敵意螺旋升高。

北京在說明立場後，開始主動出擊，楊潔篪與王毅二人分進合擊，出訪東亞及歐盟國家。楊潔篪於8月19日抵達新加坡訪問兩天，緊接於21日造訪南韓。北京選擇新加坡為重啟面對面外交首站，意味對南海爭端所在之東協國家的重視，且新加坡總理李顯龍很謹慎地與川普脫鉤大陸政策保持距離，在陸、美之間「不選邊」，對東協國家具表率作用，陸、新關係強化有助於南海情勢向中國傾斜。

至於南韓，與日本同屬美國在東亞兩大盟邦，在陸、美對立升高之際，北京拉攏南韓不僅能促動停滯的陸日關係，更能緩解大陸周邊的戰略壓力。8月24日為陸、韓建交28周年，雙方經貿關係日益緊密，雙邊貿易額達到3千億美元，大陸成為南韓最大貿易夥伴，南韓則是大陸第三大貿易夥伴，凸顯兩國在國際產業鏈中，難以脫鉤的結構關係，川普恐怕很難拉開陸、韓，迫使南韓總統文在寅一面倒選邊美國。

王毅則在出訪歐盟5國前，先行在廣西東興會晤越南副總理兼外長范平明，紀念陸、越陸地邊界劃界20周年及勘界立碑10周年。典禮上，王毅意有所指表示，「以誠相待，相向而行，任何難題都能找到解決的辦法，持對話協商是解決雙方分歧的正確途徑」。同時，大陸承諾向菲律賓、緬甸等國提供新冠肺炎疫苗，並成功說服在陸、美之間舉棋不定的菲律賓，支持北京主張的南海方案，大陸積極展開東亞區域睦鄰外交。

會見越南外長後，王毅展開長達8天義大利、荷蘭、挪威、法國及德國訪問行程，這是疫後王毅首度出訪，選擇歐盟5國別具意義。歐盟主要成員國支持多邊體系，與醉心單邊主義的川普同床異夢，大陸深化與德、法、義等國相互理解，可避免全球被川普推向「新冷戰」，更令川普以中共取代俄羅斯，將之形塑為世界公敵，以期「北約」的槍口轉向北京，缺乏現實基礎。

北京的「維護多邊主義、完善全球治理」應為與東協、日、韓及歐盟的共同外交語彙，但歐洲對外關係委員會（ECFR）在7月發表的對陸報告指出，「中國在歐洲的形象空前惡化」，在日本情況亦類似，此為北京在周邊及對歐外交須坦誠面對的難題。大陸與這些國家存在的體制及意識形態差異，為爭取相互理解，北京積極在全球推動「形象工程」，但成效有限，關鍵在於過度「政治化」操作，結果適得其反，落人口實，西方國家近年常以「孔子學院」大做文章即是一例。

大陸外交布局與川普政府大異其趣，不為拉幫結派，不要求在陸美間表態、站隊，不打算集結各國共抗美國，而在國際社會尋求對話、管控分歧，不希望全球步向「新冷戰」。美國希望建構「美國第一」國際秩序，大陸支持全球化下的多邊架構，已高下立判。只須將近代以來「國恥感」所形成的民粹式「愛國主義」轉化為「大國自信」，在全球對話中展現理性、克制與包容，疫後大陸對外關係大有可為。