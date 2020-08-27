美國政壇繼上周的民主黨召開全國黨代表大會，正式推舉拜登與賀錦麗擔任正副總統候選人之後，本周輪到共和黨召開全國黨代表大會，期間也正式提名川普以及彭斯繼續爭取總統大選連任。由於美中之間的情勢仍舊緊張，尤其民主黨在黨大會期間將「一中政策」從黨綱中移除，而共和黨又重申《台灣關係法》的重要性之後，台海局勢與台灣在美中角力之下的安全似乎又成了2020年檯面上的一大焦點。

對全世界來說，台海局勢和台灣安全還有一個更實際的考量，那就是身為全球半導體產業龍頭的台積電。所以當川普在23日接受福斯新聞節目專訪時，主持人才會單刀直入地問了川普，若中共試圖侵略台灣，或是實質掌控了台灣和台灣的重要產業，川普打算怎麼處理？川普回答說，這個問題不適合在節目上談論，不過「中國知道我會怎麼做」。但接著川普還是再度強調，這個題目太大了，不適合在節目上討論，他也不打算說他一定會怎麼做，或是一定不會怎麼做，反正「中國知道我會怎麼做」。

講到這，台灣就有部分媒體和群眾覺得很振奮，認為如果中共真的武力犯台的話，川普帶領的美國政府一定會幫台灣打回去，保護台灣的安全。不過這真的是川普的意思嗎？

首先，光從主持人的提問就已經知道美國的主流民意對於台海情勢的看法：台灣基本上是「無行為能力」的。在台灣內部還有兩派在爭論到底我們面對中共的「首戰」會不會是「終戰」的同時，美國媒體直接問的是，台灣被中共侵略或是當台灣已經被中國掌控，美國要怎麼做？

再來就是川普的回答。乍聽之下好像會覺得川普很強硬、很凶悍，是在警告中共不要輕舉妄動。但再細想一下，中共真的知道他會怎麼做嗎？或者應該問，川普真的知道如果上述情況發生，他本人或是美國政府會怎麼做嗎？基本上川普是一個不會「藏」的人，所以有什麼可以幫他自己勝選連任、提高支持率的事情，他絕對不會避而不談，除非他不知道。畢竟很多關於國防、外交的問題，川普一來不是專家，二來也不是實際的執行者，本來就也不會說出什麼太實際或是到時候真正會做的舉措。所以當他用「不適合在這裡講」、「中國知道我會怎麼做」來迴避，台灣實在不必一頭熱地感動。認清現實，才不會誤判情勢。

（作者為口譯工作者）