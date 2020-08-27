前年5月國防部成立國防安全研究院後，年底發布《中共政軍發展評估報告》，在〈中國軍事改革〉一章總結時說，「中國強調首戰即決戰，讓美軍未到戰事已定」。這麼一句話，在兩年後政壇竟因馬英九引述，成為無聊的口水戰。這不是判斷，不是終局，而是中共軍方的戰略指導；台灣不該畫錯重點，更應思考兵凶戰危下，台灣如何避戰止戰。

民進黨執政後，常犯的毛病是不能虛心接受在野黨的兩岸建言。蘇起發明的「九二共識」如今被打為中共同路人，主張緩和兩岸被視為「親中」欲除之而後快；談到共軍戰略，竟成「唱衰台灣」；普天之下「仇中反中」成唯一標準，荒唐到只能唯美國馬首是瞻。

話說回來，這是否「唱衰台灣」，國防部心知肚明。看看國防部每年發布的《國防白皮書》，幾乎都提到「首戰決戰」，為何？因早自上世紀90年代江澤民治軍時期起，早已喊出「打贏高技術條件下局部戰爭」，其中就提出了「遠戰速勝，首戰決勝」的構想；及至習近平治軍，對軍隊進行徹底的外科手術，套句國安院的報告所說，10年來完成「脖子以上（大腦指揮系統）、以下（肢體體制編制）及聯戰三大部改革」。不管誰提「首戰即終戰」，談的都只是共軍戰略指導，既非結果，也非選擇，更非唱衰。

「上兵伐謀，其下攻城」。共軍在建構強勢軍武的同時，也正進一步精進謀略。近月以來大陸在三海跨軍區跨兵種、多方向成體系聯演，已見端倪。倒是建議執政者別老是想到口水戰，多找智庫精研共軍戰略，對台灣才有利。