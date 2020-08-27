前總統馬英九憂心兩岸情勢，警告一旦共軍侵台，「首戰即終戰」，切莫寄望美馳援。馬英九的警語，引來綠軍一陣圍剿，曾為馬家軍的評論者也撰文評論，援引美國政治傳統卸任總統對現任總統維持緘默為例，呼籲馬英九，不要跳到第一線，辯護過時的九二共識，自失高度，並謂「兒孫自有兒孫福」，應該讓國民黨接班梯隊自行去摸索主流民意。

援引美國的政治習慣來評論馬英九親上前線評論國是，引喻失義，也未能透視中美民主政治的差異。美國卸任總統不隨意批評現任總統，有三個原因。

第一個原因是，美國立國以來，各個政黨、現任總統與卸任總統之間，對於國家的認同，從無異議。反之，撤退到台灣後的中華民國，統獨和國家認同問題一直是內部的團結的隱患。依中華民國憲法當選總統的三軍統帥蔡英文，在第一屆任期內，羞於大聲說出我們的國家名稱叫做「中華民國」。等到2020大選時，好不容易把中華民國掛在了嘴邊，就職大典上卻又將中華民國國號掛上了台灣兩字。國家認同歧異若此，卸任總統與現任總統，齟齬互嗆，怎可能少？

第二個原因是，直到川普當選美國總統前，美國的新聞媒體，除了腥羶色的八卦媒體外，泰半能夠謹守「不黨、不私、不賣、不盲」的原則。美國媒體對於現任總統以能夠善盡第四權的監督責任，當然無須卸任總統在旁喋喋不休了。台灣則不同，民進黨完全執政後，收攏媒體、豢養網軍，就連原本獨立監管資通訊產業的NCC都慘遭民進黨面收編。最近，變本加厲，就連彰化縣和台大公衛的學術研究，都遭到綠色網軍的圍剿和防疫中心的封殺。當公共政策和國家前途的討論「寒蟬化」，當社會中另類的聲音全面噤聲時，卸任總統馬英九的的發言，好歹還能為不同意見贏得媒體的矚目，誰曰不宜？何況，卸任總統，也是公民社會的一分子，善盡資深公民責任，誰曰不宜？

第三個原因是，美國幾乎沒有哪個現任總統會將國家當前的問題，歸罪於前任總統。不像民進黨，「千錯萬錯都是馬英九的錯」，早已成了民進黨執政不利的藉口和遮羞布。如今，馬英九質疑的，是戰爭與和平的問題，是關係台灣2300萬同胞生命財產安全的問題；兵戰凶險，兩岸戰爭爆發，玉石俱焚，難道要等繼任的總統和後世子孫回過頭來埋怨，「千錯萬錯都是蔡英文的錯」嗎？

兩岸關係，由安轉危，再由危而接近戰爭邊緣，關鍵就在於蔡英文否認「九二共識」，關鍵就在台灣沒有獨立自主的外交戰略，仰美日鼻息，否了「九二共識」，壞了兩岸關係，還將自己拖入中美「修昔底德陷阱」中。評論者責備中共違背中英香港協定中「一國兩制」的承諾，卻故意無視於蔡英文否認「九二共識」的背信違約，又豈是自詡中立客觀評論者所當為？

人類歷史上，從未聽說有兩國為了彼此戰爭而達成共識的，也從沒有為了要開啟戰爭而簽署協議的，只有為了和平、開啟合作而簽署協議的。兩岸基於「九二共識」所簽署的23項協議，包括目前工商企業界最為關心的兩岸經濟合作架構協議(ECFA)，無一不是為了兩岸和平共存、和平競爭、和平繁榮奠下基礎。「九二共識」實為「和平共識」，而基於「九二共識」所簽署的多項協議，又無異於兩岸「和平傘」的部分傘骨。蔡英文否認「九二共識」，等同棄「和平共識」，將兩岸的和平傘破壞殆盡，和平共識不存，和平傘不存，兩岸兵險爭戰的可能性，自然螺旋升高。看在美國野心政治家的眼裡，又怎能不見獵心喜地將台灣一步步地推向戰爭邊緣，換取美國在東亞的最大利益呢？

卸任總統馬英九站在第一線批評現任總統蔡英文，套句孟子說的話:「予豈好辯哉？予不得已也！」

（作者為資深媒體人）