〈徐永明涉收賄 時力秘書長：借錢來發薪水〉、〈當年接黃色T恤風光加入時代力量 徐永明今退黨〉、〈黃郁芬、林穎孟退黨 控訴黨「討論徐永明案竟要簽保密和本票」〉、〈時代力量5年內12人「跳船」明星代表隊幾乎跑光〉、〈失望黨內缺乏溝通 黃國昌飆罵小綠派都把砲口對內〉、〈苗栗縣議員曾玟學退黨 不滿黃國昌把持時力〉、〈全力慰留曾玟學！邱顯智：黃國昌應向當事人釋疑〉、〈震撼彈！黃捷宣布退出時力 痛批：黨內民主已蕩然無存〉…。

以上通通是一個月內的新聞標題，才不過短短的一個月，時代力量就負面聲音頻傳。徐永明收賄案彷彿就像一張骨牌，把好不容易走出高潞‧以用因助理拿400萬遭開除、林昶佐與洪慈庸退黨風波的時力，再次帶到了另一個眾叛親離困境。時力現正在選舉決策委員，一邊選一邊有人跳船，實讓人既尷尬又難堪。然而，這一切其實早在這個黨草創之初，就已埋下內鬥衰敗的種子，簡要歸納為以下4點原因：

第一，太陽花學運的個性特質：出身太陽花學運，讓時力享有極大的能見度與社會正當性。在那個街頭風起雲湧的年代，學運就是純潔與正義的代名詞，挾著這樣的形象從政，再加上民進黨暗助，果然2016年奪得2席不分區，3席區域。

然而請大家想想，會去參加學運的人多半是什麼性格的人？筆者無意抹黑，但學運參與者（尤其參加的是太陽花這種具坐牢風險的學運）多半具有堅持理念、拒絕妥協、英雄主義、不安於既有社會地位、渴望快速出頭等等特質。當具有這樣特質的一群人，一起打包成一捆加入一個政黨後，自然也會把這種特質帶入黨內。

再說的更直白一點，時力是一個野心家與投機客「過多」的政黨。看看這些年退黨的人，退黨時與退黨後都是怎麼控訴時力的？往往都是針對特定人士。馮光遠自2017年離開，不停地酸黃國昌。曾玟學退黨時也罵黃國昌，黃捷聲援曾玟學同樣也暗批黃。黃郁芬與林穎孟兩位台北市議員退黨時，也控訴黨「討論徐永明案竟要簽保密和本票」。無風不起浪，這些指控在在都彰顯出，時力內部無法真正妥協，且有非常長時間而頻繁的權力鬥爭，造成「你死我活」、「滾蛋退黨」的結果，而無法達成大家相忍為黨，保持和諧顧全黨形象的結果。

第二，左派路線已無市場，反中又拚不過民進黨：打從太陽花學運時期到現在，時力一直都是走「比民進黨更左（這裡指的左派，就是台灣習慣的用法，社會議題的激進極端派）」與「比民進黨更獨更反中」的路線。這在太陽花學運爆發當下，簡直是無往不利，那時的台灣人要的就是顛覆舊時代！到了2016年大選，即使是民進黨人也不敢搶時力的光環，也必須透過禮讓區域立委選區，來沾太陽花學運的光。而在2018年九合一大選前，民進黨也因為同婚、一例一休等議題不符合年輕人主流民意期待，而讓時力繼續有凝聚支持者的著力點。

然而，當韓國瑜崛起，之後香港反送中事件爆發後，整個綠營內部關心的除了反中還是反中，大家紛紛鞏固領導中心，把全宇宙的希望都寄託在蔡英文連任上面。左派議題馬上變成不合而宜了，這一點可從黃國昌爆料私煙案，被許多時力支持者痛罵傷害蔡英文選情，甚至進一步延燒到2019年8年洪慈庸和林昶佐退黨。2020選後也沒好到哪裡去，整個台灣核心議題變成防疫，那更沒有時力可操作的空間了，整個黨完全失去主導議題的能力。

第三，外面有很多機會，留下來卻缺乏上升空間：政治是現實的，國民兩黨之所以退黨者較少，與他們有非常強的社會根基有關。相比之下，離開時力並非窮途末路，林昶佐不就成功連任？洪慈庸沒連任，馬上也被立法院長游錫堃聘為月薪12萬有給職顧問。時力第一屆黨主席團7名成員之一的林峯正，現在也獲民進黨政府聘為黨產會主委。打韓出名的高市議員黃捷，先前也傳出陳其邁找她當競選發言人。

相反的，留在時力又能得到什麼？黃國昌能當選總統？當選台北市長還是新北市長？從黃國昌不敢在新北市第12選區選連任這件事，就可以看出小黨在單一選區當選有多難。民進黨現在戰略很明確：「即使是不會勝的區，也不會輕易讓給小黨。」、「小黨有人才就挖過來就好（且看范雲、洪慈庸、林峯正）」。在這種情況下，留在時力，當個議員好像就是頂了，不分區之位是要留給小燈泡媽媽之流的。這種種因素加起來，時力就變成「食之無味，棄之不可惜」了。

第四，徐永明收錢：這應該無須多加解釋了，徐永明身為時力黨主席，被抓個正著收錢。靠正義感、清高感吃飯的政黨，竟爆發黨主席收賄此等醜事，政黨品牌整個黑掉，自然也增添了眾人離開的動機。

很多人說時力遲早會變成下個台聯，但整體來說時力會更像是下一個新黨、親民黨，由於黨主席具一定知名度，因此還是有一點社會話語權，但由於拿不到選票，政治影響力微乎其微。

這，就是時力最終最可能的結局。

（作者為網路媒體工作者）