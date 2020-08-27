解放軍犯台會幫？川普只答陸知道 首戰即終戰係金ㄟ？！ 19:162020/08/27 言論 中天電視 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 《新聞深喉嚨》解放軍犯台會幫？川普只答「陸知道」 首戰即終戰係金ㄟ？！ Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《新聞深喉嚨》解放軍犯台會幫？川普只答「陸知道」 首戰即終戰係金ㄟ？！ 《新聞深喉嚨》解放軍犯台會幫？川普只答「陸知道」 首戰即終戰係金ㄟ？！ #解放軍 #川普 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸認定美不會協防台灣？美前亞太助卿：那會是一場豪賭 16:562020/08/27 兩岸 馬英九稱「首戰即終戰」 遭律師林憲同自訴恐嚇 12:492020/08/27 政治 陸休士頓領事館為何成川普眼中釘？美媒再爆新內幕 11:302020/08/27 國際 當前經濟不安全的挑戰 04:102020/08/27 時論廣場 拜登在關鍵搖擺州全領先 反川團體卻提出一警訊 15:242020/08/27 國際 展現誠意不讓中美脫鉤 04:102020/08/27 論壇廣場 首戰非終戰 和平是王道 04:102020/08/27 時論廣場 首戰即終戰 出自國防部智庫報告 04:102020/08/27 兩岸要聞 高爾呼籲 川普拒下台軍隊要逼他走人 04:102020/08/27 兩岸要聞 王浩宇酸彰化篩檢結論根本白花錢 網嗆：不要只會馬後炮 11:532020/08/27 政治 言論熱門新聞 快評》誰敢開第一槍 - 短評 - 言論 陳復》川普可能是中華復興大功臣 - 觀點 - 言論 衣冠城》馬英九究竟看到了什麼？ - 觀點 - 言論 中時社論》走完兩岸善意第一哩路 然後呢 - 中時社論 - 言論 邵宗海》川普扮硬漢 台灣剉咧等 - 觀點 - 言論 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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