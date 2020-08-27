日昨AIT與小英政府簽署「5G安全共同宣言」，要求設備供應商的合格標準，酈英傑處長甚至說如果電信商聽從大陸等威權政府的指示，無法保護消費者隱私。通篇讀來，只有4字：封殺華為。

早在馬政府時期，台灣雖未明文禁止，卻悄悄地阻絕華為設備。首先經濟部遲遲不願讓華為在台設立分公司，華為技術人員亦不予核准來台，NCC並以射頻器材審驗程序不給合格證明，電信業者無法進口華為基地台，去年工研院更禁止同仁使用華為手機，華為早已從台灣市場撤退。

這共同宣言對台灣電信業者沒有任何影響，但對陷入選舉泥淖的川普而言，不若是一項出口轉內銷的選舉策略：又多一個盟邦加入川普的抗中陣營。同樣地，經濟部公告禁止愛奇藝落地僅有宣示功能，毫無實質作用。

政府稱禁止愛奇藝乃因OTT影音非ECFA對等開放項目，且愛奇藝大撒幣買韓劇影響本土OTT業者的發展。然OTT跨境特性使得消費者依然可透過APP購買服務及收視，所以此舉並未改變OTT市場結構，本土業者也無法獲益。

同時，本來代理愛奇藝所有海外業務的台灣公司，則被迫撤出，可能轉往新加坡，200餘人的就業機會及稅收就硬生生地被砍掉了，反造成台灣經濟的損失。所以，小英政府不惜犧牲人民生計，以向川普大哥輸誠，絕對效忠。

這種獨禁大陸數據服務的反中立場其實傷害了台灣消費者，甚至本土業者。目前台灣通用的數據服務中，網路搜尋由谷歌壟斷、社群媒體以臉書獨大、線上影音則是YouTube獨占鰲頭，全是美商。而從歐盟、美國分別對谷歌及臉書的調查及處罰案例來看，反競爭行為是所有市場主導業者必然的宿命，不因他們是新創或科技業者而有所差別。當美商利用市場力量阻卻小業者參進市場，本土業者殊難生存。同時，欠缺如歐盟的數據管理規範（GDPR），美商可不經台灣消費者同意，轉售個資於他人，消費者既不能擁有自身數位軌跡的資料，又有隱私被侵犯的疑慮，難保劍橋分析事件不會在台灣發生。

NCC現公布的OTT專法草案也是稻草人，完全沒有納入數據所有權、資料在地及反競爭的管制思維。這不全是NCC的過錯，因為市場的壟斷者全是美商，以川普馬首是瞻的蔡政府是如何也不敢立法管制美商的。可想而知，一旦政府釋出以隱私保護及禁制反競爭行為的數位服務法，官員應該會接美方關切電話到手軟。

從台美的「封殺華為宣言」及台數科申請新聞台執照竟因高層關切而翻案兩事件來看，NCC何嘗有獨立性可言？

（作者為元智大學資訊管理學系教授）