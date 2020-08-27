8月下旬，年度慣例的北戴河會議落幕，北京高層領導人恢復了考察、會議等日常活動。在外界最矚目的外交領域，從北戴河會後外事高層的動向可看出，北京因應中美關係即將可能出現的各種衝擊，已經展開緊鑼密鼓的準備工作。

儘管川普選情不樂觀，其頭號「反中策士」巴農又深陷弊案，但北京對選後中美關係的判斷仍然相當冷靜，並沒有盲目樂觀。因民主黨的對中政策路線難以回歸歐巴馬時期的溫和基調，若拜登上台，一個對傳統盟友恢復號召力的美國，或許更難對付。尤其美國傳統盟友遍布大陸周邊，由於對特朗普的疑慮以及疫情衝擊，大部分國家目前並未被動員起來與美方一起反中。

在北京眼中，川普最大的「利好」就是破壞全球化架構，既動搖了傳統盟友體系，也跌落道德制高點，給大陸拓展影響力提供絕佳機會。這也是為什麼川普當局反中政策一浪高於一浪，但大陸內部精英仍有「川普在位有利於中國」的判斷。支持美國「遏中」的現實主義大師米爾斯海默，近日就批評川普放棄對盟友的經營將使「遏中」政策難以為繼。換言之，拜登上台後勢必恢復「亞太再平衡」路線，其實更加符合美國戰略利益和「遏中」目標。

因此，北京力圖以「疫後外交」新作為，一方面突破和緩解中美「脫鉤」風險，另一方面也是為美國選後民主黨可能重啟的「反中戰略包圍圈」預先布局。至於如何「見招拆招」，從大陸外事工作負責人楊潔篪、王毅的活動就能梳理出兩條主線。

第一條主線是「產業鏈外交」。北戴河會後，楊潔篪在5天內接連訪問新加坡、南韓，行程相當緊湊高效。值得注意的是，星、韓兩國在大陸對外開放的經濟體制中占據相當重要的地位。新加坡是全球第三大人民幣離岸中心，大陸內部中星產業園是「穩外資」重點平台。而南韓與大陸高科技產業鏈的競合關係，在中美科技戰背景下更顯重要。

北京高層已對國際新情勢下的大陸經濟定調：一手做大內循環，一手保障雙循環。而保障雙循環經濟的兩大支柱就是保外匯外資、保產業鏈。在這個背景下解讀楊潔篪的星韓之行，就能更深切感受到北京的急迫感。星、韓兩國都屬於美國在亞太地區的重要盟友，但正是在川普任內，盟友關係有所鬆動，特別是這次疫情期間，星韓領導人都對大陸予以高度評價。因此，北京加強與星韓關係，也形同「與時間賽跑」，爭取在美國選前塑造出有利的周邊環境，進而增強對美外交的主動權。

第二條主線是「疫苗外交」。不同於俄羅斯「火箭式」批准疫苗引發各國質疑，大陸的疫苗研發工作獲得了包括西方在內的國際社會認可。幾個月前，菲律賓、蒙古國就透過正式官方管道向大陸提出預訂疫苗的需求。而北戴河會後，王毅就在海南先後會見印尼、巴基斯坦外長，這兩國都是人口超億的大型開發中國家，醫療資源和水準明顯不足，相信兩國都對大陸疫苗具有強勁需求。特別是在川普「美國優先」原則下，向大陸求助遠比向美國求助更加實惠、可靠。

2013年以後，北京對「周邊外交」的重視超乎以往。從近期大陸一連串外事新作為來看，北京從「產業鏈外交」和「疫苗外交」兩方面入手，鴨子划水重整周邊外交環境，有望更加從容不迫地因應未來中美關係的不確定性。

（作者為智庫研究員）