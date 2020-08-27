自去年底中國爆發新冠疫情後，隨著飛機旅人擴散亞洲各地，再延燒到歐美各國，至今已漫延到全球各地了。很遺憾這8個月來，全球醫療院所收治病人忙得焦頭爛額，而研究機構也急著研發藥品、疫苗忙得人仰馬翻，幾乎很少人從事病毒性狀的基礎研究。世衛組織就曾表示，該病毒性狀資料仍嫌匱乏，恐影響藥物和疫苗的研究工作。日前，防疫中心指揮官陳部長在記者會中表示，台灣新冠疫情恐在秋冬流感季節時再度爆發流行，且可能流感化，此說已造成社會莫名的恐慌，筆者相信今秋公費流感疫苗民眾將搶翻天，鐵定會不足。在新冠病毒性狀資訊不足下，您相信其疫情會流感化嗎？

近半年來，世衛組織匯整各國陳報的新冠病毒全基因序列分析資料指出，目前全球各國流行的新冠病毒有7大演化株，即L、S、V、O、G、GR、GH型，至今台灣由採檢病例，已完成114株病毒之全基因序列分析，證實這7大演化株病毒都曾在台現蹤。檢驗單位比對各株3萬多個核苷酸，發現台灣初期由大陸台商境外移入的L、S病毒株，在歐、美流行後再回傳亞洲的G、GR、GH病毒株，和最近由菲律賓境外移入多位確診者分離到的O型病毒株，也都只有2、3個核苷酸差異而已，此即表示病毒仍未出現明顯變異株，早期選用作疫苗的種毒株仍足以對抗目前的流行病毒矣。

令人不解的是既然病毒未變異，那為何會出現無症狀和輕症感染者？為何會有重症肺炎病患？為何感染歐、美病毒株病患常會喪失味覺嗅覺，及常有腹瀉等症狀？新冠疫情臨床症狀的多樣性，是否和新冠病毒株為多種病毒顆粒族群混合體有關？及是否和病毒侵入人體內的部位有關？全球各國有不少痊癒者出院，但隔些時日卻又核酸復陽？日前香港、比利時、荷蘭都發生有人重覆感染不同病毒株疫情？又是怎麼回事？由於全球醫學界對狡滑多變的新冠病毒認識仍有限，難怪會讓北半球各國，包括以防疫模範生自詡的台灣，都擔心秋冬是否會有第二波大疫情了。

8月27日，台大公衛學院和彰化縣衛生局聯合公布該縣萬人血清抗體調查成績發現，該縣18個確診案例，都可測得中和抗體，有些血中抗體已持續百餘日；4841位高危險族群，包括接觸者、居家檢疫者、醫護人員、警消人員等，只有4位被檢出中和抗體，感染率萬分之8.3，如此低感染率，表示台灣社區很安全，一般百姓已無普篩的必要了。因此，在台灣社區沒有疫情，沒有本土病例氛圍下，只因為防疫中心陳部長疑慮新冠肺炎會像流感一樣成為季節性流行性傳染病，又開始超前部署，公告進出八大場所民眾必須配戴口罩，否則重罰的政策又出籠了。

雖然目前有關新冠病毒性狀、流行模式的研究文獻資料仍匱乏，但由於該病毒和流感病毒性狀不同；流感病毒變異性高，每年需更換疫苗種毒株；兩者傳播模式不同，新冠也不具流感季節性流行的性質。筆者認為新冠病毒在台灣的流行疫情，和SARS一樣疫程很短，已早在5月底前疫情就已結束，入秋不會捲土重來，也不會成為季節性流行病。目前國外有很多國家的疫情也都趨緩或已平息，台灣從國外某些疫區零星的境外移入病例，可能還會持續一段時日，邊境防疫工作仍不能鬆懈。當全球各國在年底前有疫苗可用時，病毒應很快就消失匿蹤，根本沒有流感化的問題。

（作者為前台灣省家畜衛生試驗所所長）