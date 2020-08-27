亞馬遜創辦人貝佐斯蟬聯世界首富多年，去年離婚分給前妻一半財產後，還是第一首富。亞馬遜今年股價飆升時，貝佐斯曾創下「15分鐘財產激增132億美元」的紀錄。

今年拜疫情之賜，亞馬遜業績成長使他更富有，亞馬遜市值頻頻創新高，貝佐斯可能成為全球第一位「兆萬富翁」。不單如此，今年全美億萬富翁財產雖一度下跌，但3個星期後就恢復了，現今總財富比去年增加約10%。

但中產階級及勞工階級面臨遣散、失業者比比皆是，這次最先失業的人是低薪服務業人員，如餐廳服務生、酒保，或者店員，也是最容易得新冠病毒的一線員工，雙重風險加諸己身，難怪這些人拚了染疫風險也要去示威抗議，甚至進入高級店家打劫洗掠，只要搶到一個價值6000美元的名牌包，以一半價格出售也可以夠一家人一個月溫飽。

令人不平的是，這些富豪納稅比以前還少，智庫「政策研究所」最新報告指出，美國億萬富翁納稅占其財富的百分比，自1980年以來下降了79%；這項報告以〈2020年億萬富翁財源：意外收穫、稅收暴跌和大發疫情財〉為標題，合著作者查克‧柯林斯表示，數十年富人一直在主導稅法、減少稅收，而這些錢本來可以拿來打造更好的公衛基礎設施。

其次是，政府這次拿出巨額資金給中小企業紓困，但大企業冒充中小企業申請補助款，暗渡陳倉，排擠資源匱乏的小型企業，或者大企業聲請破產前，執行長和高幹都拿巨額紅利獎金，例如世界第二大租車公司赫茲，在5月中聲請破產前兩個星期卻大發高階主管紅利，做為重組計畫的一部分。像是公司執行長才上任1個月，就拿了70萬美元獎金，這個金額，小市民要工作20年。

英國富豪也不遑多讓，貝克漢夫婦擁124億美元資產，也來申請疫情補助，而就在申請前幾天，貝嫂慶祝46歲生日時，狂歡了3天，甚至開了6萬台幣的紅酒慶祝，當然讓納稅人不滿。

再者，疫情期間為了振興經濟，很多應該要中立公平的機構紛紛跳下去救災。如美國聯準會，這是個獨立機構不聽命總統及任何人，這次疫情一燒，聯準會怕被指為拖垮經濟的劊子手，3月初主席鮑爾就趕緊宣布調降利率幾乎達到零，引起市場大反彈。

可以說，聯準會現今簡直像被美國華爾街挾持，疫情至今，聯準會不單買公債、ETF（指數型基金，風險較小）還買個人及企業債，但購買的標的是哪些企業？購進準則是什麼？是否有公正機構評估？都不能公開。等於疫情走了，政商勾結來了。這些救市措施帶來的後座力，恐怕明後年將大幅度顯現出來。到時受害者還是中產階級及勞力階層，因為市場不好，首先就要裁員，他們首當其衝。

弔詭的是，這批人卻要靠富人賞賜才得謀生活，去年中富人開始減少消費，如購買名牌、購買豪華公寓以及名貴古董藝術品，被財經專家警示，這是經濟趨緩的象徵，疫情開始後，富人更是撙節支出，因為富人服務通常以個人貼身服務為主，例如，專屬裁縫、客戶代表等，現在的富人都深居簡出，不願與任何人接觸，遑論消費。

這也證明，每個人都是在經濟鏈中，互相依存，仇富情結無益於縮短貧富差距，唯有整體經濟提升，加上稅負公平，有良好基礎建設及公衛建設，才能讓全民享受進步的成果。