在中美兩強從經濟到軍事，全面升高較勁態勢，以及中共解放軍大幅增加機艦擾台之際，最新消息傳出，我政府將向美方爭取更多數量的岸置魚叉飛彈，作為台灣「岸防巡航飛彈系統」，並搭配現有的雄二、雄三反艦飛彈，可將擊殺犯台共艦率從50%提升至70%。也因此預算將從原來的500億元，大幅增加至810億元。

隨著川普圍中、制中的戰略愈形緊縮，美國也進一步出售給台灣更多武器，表面看是為了確保台海的安全，但從賣給台灣的軍武內容來看，難脫既把台灣當凱子，又能以台灣作為對抗中國籌碼的兩手策略。

上個月，美國剛承諾以231億美元出售最先進的F35戰機105架給日本，本月則承諾出售等級低於F35的F16V戰機66架給台灣，價格卻高達80億美元，不僅檔次有別，賣給台灣的價格也高得離譜，值得台灣這樣感激涕零，無怨無悔嗎？

最近「不開第一槍」成為中美南海武裝衝突，乃至台海戰爭最熱門的話題，大陸鷹派媒體也鼓吹此一原則，卻受到不少大陸專家的批評，認為這是自我放棄統一的主動權。美方軍事與國安專家則指出，中共一方面聲稱「不排除武統」，一方面又鼓吹「不開第一槍」，這種矛盾是因為存在美國是否介入台海戰爭的變數。

同樣的，儘管國軍最先嚴令不得開出第一槍，但也從來不敢鬆懈戰備，對美軍購只會增加不會減少。然近期民調卻顯示，有近乎8成國人不相信北京會武統台灣，而若台灣未宣布獨立卻遭武統時，更有62%民眾認為美國將出兵保台。

這些看似矛盾卻有跡可尋的心理狀態，說明了在誰開台海第一槍的大哉問上，該不該、敢不敢、會不會，這三者是完全不同層次的答案。