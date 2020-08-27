美國國防部長艾斯培在《華爾街日報》發表題為〈五角大廈已經為中國做好準備〉，表示美國要在5個領域戰勝中共，並呼籲重視自由人權法治的國家，團結起來對抗解放軍和中國共產黨。次日，美國U-2高空偵察機便在中共解放軍北部戰區實彈演習時進入其禁飛區活動，大陸國防部批評這是赤裸裸的挑釁行為。

自8月以來，美中之間的軍事行為就出現升級跡象。解放軍在黃海、渤海、東海與南海都進行罕見規模的軍事演習；美軍也不遑多讓，根據統計，2020上半年，美國艦隊已7次通過台灣海峽，軍機在南海行動，更是超過2000次。

世界兩大強權相互展現肌肉，難免讓周邊中小型國家緊張，深怕捲入危機衝突。日本防相取消視察釣魚台的計畫；越印之間擴大戰略合作；東盟經濟部長會議上，印尼與新加坡代表表示不能站隊美中任一邊，而要同時與兩國保持良好關係。美中衝突加劇問題，也在台灣引發一場總統級的國家戰略論辯。前總統馬英九直指蔡英文總統一面倒向美國的國安路線，並提出「首戰即終戰」的警告。蔡總統立刻還以顏色，認為馬不該在主權議題上卑躬屈膝，對民主價值不吭一聲，換不來和平。

認為美國會出兵助台

不過台灣民眾對區域情勢緊張及兩位總統在戰略路線上的爭鋒相對，似乎相當無感。根據台灣民意基金會最新的調查，面對中共大規模的實戰演習和軍事行動，高達57.8%的民眾並不擔心兩岸爆發戰爭。另一份由中華民意研究協會公布的數據，更顯示有近8成的人認為兩岸近期內不會發生戰爭。

其實，早在今年5月，外交部長吳釗燮接受美國媒體專訪時就提到，中共對港推動國安法後，接下來很可能會對台對武。這樣的說法，也符合民進黨與蔡英文自2019年以來的「抗中保台」論述，透過對大陸併吞的恐懼，來仇恨動員、凝聚人心。

但當時民眾對吳釗燮的說法就已經不認同，根據「中華民意研究協會」的調查，僅有29.5%的民眾認同，56.6%的人不同意。這對於所謂的「抗中保台」，自然是相當諷刺。因為喊了這麼久的口號，台灣人民竟普遍不認為大陸會攻台、不相信兩岸會爆發戰爭。綠營高喊的「中國威脅論」，在台灣社會的想像中並不真實。

台灣社會之所以不畏懼戰爭、不相信會有戰爭，與多數民眾認為美國會出兵援助台灣有關，根據前述調查，認為美軍會來的多達58.7%，僅有28.6%的人認為不會。矛盾的是，當美中發生軍事衝突時，卻只有21.6%的民眾認為應堅定站在美國一邊，近半民眾認為我國政府要避免捲入兩方軍事衝突當中。也就是兩岸戰爭，美國要來幫，但美中衝突，台灣應袖手旁觀。

台灣民意雖然矛盾，卻符合人性，然而台灣人如此，美國人又何嘗不是。AIT發言人稱美台關係史上最好，處長酈英傑與蔡總統共同紀念823炮戰，充滿台美共同防禦的遐想。然而根據美國芝加哥商會2019年的調查，卻僅有38%的美國民眾支持美軍在中共侵略台灣時出兵。

為緩解台海緊張出力

從1996年以來，美中國力差距大幅縮減，根據國際貨幣組織和斯德哥爾摩國際和平研究所的數據，美中經濟對比從差距10倍到1.5倍、軍事對比從20倍到2.5倍；而兩岸之間的差距卻急遽拉開，兩岸經濟對比從3倍到25倍、軍事則從對等相近到25倍。1996年時台灣有底氣叫板大陸、美國航母馳騁而來，但股市仍然暴跌，2020年卻反而不擔心，盤點美中台三方實力變化，台灣其實是活在「想像中的安全」。

向來對外鷹派的《環球時報》社論，日前呼籲美中台三方都應為緩解台海緊張局勢做出努力，更表明希望蔡展現自主性，要懸崖勒馬。《環球時報》社論雖不完全代表北京高層，但仍然可以視為政治訊號，希望蔡總統收到了。

兩岸短期或許不會戰爭，但危機若繼續升高，最終可能難以避免。蔡政府已透過開放小明和陸生入台釋出善意，完成緩和的第一哩路。未來如何在川普政府影響力下展現自主性、調和藍綠紛歧共同應對大陸，蔡總統責無旁貸。