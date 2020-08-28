無色覺醒》賴岳謙：前顧問班農涉詐財！川普切割稱不知情？(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第 706集播出，由主講人賴岳謙教授綜合評論理性分析：「前顧問班農涉詐財！川普切割稱不知情？」

美國白宮前首席戰略顧問，史帝夫·班農（Steve Bannon），在修建美墨邊境圍牆籌款，線上眾籌活動「我們來築牆」（We Build the Wall）涉嫌出現欺詐行為，據統計相關活動共已募集逾2500萬美元，並聲稱將建造3英里長的圍欄。紐約檢方指控班農與另三名被告，挪用超過100萬美元，以及支付班農自己數十萬美元的開銷。

班農曾是川普2016年競選總統期間，重要的操盤手，幫川普打造了「美國優先」等競選口號。川普當選後，班農也是川普入主白宮首席戰略顧問，因此讓該次詐騙案，格外引起全美關注。

「我們來築牆」（We Build the Wall）活動，線上發起於2018年12月到2020年中期，另一被告組織創辦人科爾費奇（Brian Kolfage），則被指控反覆和虛假保證自己「一塊錢支薪都沒有」。紐約南區代理聯邦檢察官史特勞斯（Audrey Strauss）在聲明中表示：「被告詐騙數十萬名捐款者，利用他們對出資在美墨邊境築牆的意願，籌得捐款，並謊稱募得的所有款項，都將花在工程上。」

詐欺，在美國的司法體制中實屬重罪，班農如今最高可判處20年監禁，而班農當時是在一艘豪華遊艇上被逮補，這艘價值超過新台幣8億的高級遊艇，是由流亡美國的大陸商人郭文貴所持有，也讓這則詐欺案，顯得更受外界注目。

班農遭到檢方逮捕後，郭文貴隨即發出聲明，表示自己與班農並不熟識，想對此事進行切割。但即使如此，仍無法改變兩人先前是友好的事實。兩人甚至曾經還在紐約哈德遜河上，以共同發表建國宣言，宣佈成立「新中國聯邦」（New Federal State of China）引起熱議。

與班農做切割的，不只郭文貴一人，做為班農「前東家」的美國總統川普，也表示自班農離開白宮後，許久未與他聯繫。但卻也遭爆料，川普數周前，曾與班農通過電話，期盼前策士能回鍋，拯救自己的選情，打臉川普的謊言。

如今整起案件，美國司法單位仍在調查，此刻班農雖辯稱遭政治迫害，但許多美國媒體認為，未來如果班農確定遭法院定罪後，班農極可能會簽署認罪協議，為縮短自己的刑期。未來是否會抖出對川普不利的消息，仍屬未知，這樣的情況，對川普連任已經陷入頹勢的總統大選而言，著實是一大惡耗。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！