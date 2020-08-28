在中美貿易衝突與新冠疫情的雙重影響下，鼓勵台商前往東協發展的新南向政策，順勢而起，成為台商對外投資的新主流。總統蔡英文也強調，面對後續的國際經貿局勢，新南向政策是台灣關鍵的國家戰略。

從趨勢來看，的確，台灣和東協諸國乃至廣義的新南向國家，經貿往來和投資數據，都呈現穩定上升；短期而言，即使在上述的兩大變數干擾下，今年以來雙方貿易額降幅也控制在5％以內，明顯低於日、韓超過兩位數的衰退幅度。

但此台資企業擴大版圖的新天地，要繼續端出漂亮數據的難度愈來愈高，變局當前的影響固然是主要原因，跨國企業加速在東協布局，也讓台商承受更大的競爭壓力。因此從業界關心的經營問題，到政府在乎的戰略作法，均有提出修正對策的需要。

台資企業是新南向政策的主體，到南向國家投資首先要體認的，就是不要認為過去的成功經驗可以輕易複製。這些外向型企業配合台灣的產業轉型，數十年前已赴海外設廠生產，時間上來看，大陸是它們海外發展的首站也多事業有成，但此時對於投資的調整，被動成分不小，既有大陸土地與勞力成本攀升的壓力，也有難以擺脫貿易戰下關稅驟升吃掉盈餘的困擾。

相較於大陸市場各地法規一致、語文相通，東協每個國家都是一盤棋，投資規定不同、過程複雜許多，且大陸吸引台商投資，不僅於單純的商業往來計算，台商能夠得到的優惠待遇，常更勝於其他外資同業，相形之下，在東協諸國眼中，台商只是眾多外商來源之一，加上多數規模偏小，客觀上來說，多數業者不若知名的跨國公司那樣受歡迎。而政府與新南向18國均無外交關係，此情況下要如何完善好投資行為，是挑戰之一。

台商的另一挑戰是內銷市場。東協許多國家人口數量龐大都以億計，加上平均年齡輕、消費能力強，又喜歡運用現代化的APP和電商平台等新形交易模式，台商投資除了移轉外銷生產基地之外，對於開拓內銷市場也會感興趣，而東協市場在食衣住行上鮮明的文化印痕，尤其信奉伊斯蘭教的國家，具有強烈主導發展獨特消費形式的企圖心，這使得內銷市場的發展，有了不同的思考方向。

舉例來說，印尼是台商紡織業海外投資的重鎮，企業早期經營多循大陸發展的模式，把當地視為生產據點、台灣母公司負責接單，成品則銷往歐美市場，再伺機切入內銷市場。

但進軍內需市場時，如抱著「試賣賣看」的想法，即使成功了，分到的也只是一塊毛利偏低的市場份額。此時搭上穆斯林市場興起的端莊時尚（modest fashion）風潮，即是進軍內需市場的另一選項，針對穆斯林女性，設計出符合教義又結合時尚的產品，印尼正努力想成為伊斯蘭世界的端莊時尚中心，台商如能把產品的層次提升，增添設計感，高端的內需市場值得一試。

同樣情況也發生在銀行為主的金融業上。多數台資銀行設在東協國家的據點，都依循「跟著企業走」的經營鐵律，賺的是台商的錢，殺價競爭到幾乎無利潤可言，不堪業績被奪走，業者到金管會告狀的個案時有所聞。如調整一下經營策略，用心於當地市場的開發，部分銀行如設在柬埔寨的分行獲利，已直逼海外分行常勝軍的香港分行；租賃業者在東協單一據點的年獲利金額，超過同一的地區銀行據點獲利以百萬美元計，關鍵都在於，對內需市場的開發重視程度，已超過做台資企業的生意獲利。

要打開東協的金融內需市場，同樣不能忽略掉伊斯蘭教義的影響，伊斯蘭金融與台灣業者熟悉或熱銷的金融商品未必一致，甚至有所牴觸，如不可收取利息、禁止投資於菸草、豬肉等商品的限制等。包括馬來西亞等國對以債券為主的伊斯蘭金融商品，發展相當積極，台資金融業者想要擴大市場的廣度，有必要加快此領域研究的步調。

再來談政府扮演的角色與作為。不容諱言，由政府主導的南向政策到新南向政策，分散大陸投資是主要的用意之一，但多年下來進展有限，現在之所以蔚為氣候，仍在於企業觀察風向，配合貿易戰與新疫情，主動修正了投資模式，發展的主體仍是企業，尤其是擁有技術能力、海外市場，但缺乏語言優勢和不嫻熟法規的中小型外向企業。所以當務之急是整合政府的力量，幫這些不得不調整投資策略的企業，找到符合國際標準運作的投資地區，讓企業生產接單順利移轉、持續運行。

其次，新南向政策推動是搭配台商資金回流一併進行，政策上，希望高階生產放在台灣，屬於中低階或勞力密集的部分，前往東協投資。這種構想，卻與東協國家的產業轉型計畫產生牴觸，它們同樣希望騰籠換鳥，低技術層次的生產未必會受歡迎，況且這裡是目前的投資熱土，跨國知名企業蜂擁而至，可選擇的對象甚多，並非非台商不可。

在與東協國家同榮共存的發展基礎上，如何幫台商爭取到更多的優惠待遇和市場，即如何在「拿技術換市場」的做法找到最佳方案，比純粹以台灣為主的思維，才是務實的做法。

(工商時報)