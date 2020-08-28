東亞地緣政治動盪之際，台海與南海已成世界級衝突熱點，兩岸政府的Brinkmanship（邊緣政策）若不慎擦槍走火，將使台灣生靈塗炭。國內眾學者專家一再呼籲兩岸軍事實力極度不對等，台灣應採行戰略避險，無奈言者諄諄，聽者藐藐，台灣意識形態當道，苦口婆心往往不斷被抹紅。方前馬英九一提「首戰即決戰」的概念，即慘遭綠營圍剿。

然而來自美國前中央情報局副局長前副局長莫雷爾（Michael J. Morell）和前參謀首長溫尼菲爾德（James A. Winnefeld）上將，卻在他們發表於美國海軍學院的文章中，做出了遠比馬英九更悲觀的評論—中共在明年一月發起軍事行動，趁美國前後任總統交接儀式尚未完成前一舉拿下台灣，並透過外交施壓不讓日本介入。而理解到台灣無力單獨對抗中共的情況下，蔡英文將選擇屈服以避免一場血戰，習近平正式宣告實現他的「中國夢」。

從兩位軍情首長的這篇模擬文來看，「首戰即決戰」的論述其實還稍微樂觀了一些。尤其是對蔡英文可能選擇屈服這一點，更是讓民進黨所謂「愛台灣」的謊言形同幻滅。面對來自美國的模擬結果，蔡政府與綠營還能再隨意抹紅，貼政治標籤嗎？

五月，英國泰唔士報與美國紐約時報相繼報導，五角大廈進行的一系列兵棋推演結果顯示，2030年美陸若在太平洋爆發軍事衝突，美軍將敗於解放軍；六月，華府智庫美?川和平基金會由美、日、韓、台官員參與的閉門兵推，釋出的報告顯示「共軍若真控制了太平島，美方將不會派軍援助。」

兵推旨在防範未然，自以「最壞的打算，最好的準備」為圭臬。眾多以美軍敗於解放軍收場的兵推，或有美國軍工複合體的預算遊說文化之痕跡，最終不會令意識形態凌駕於國防考量。

毫無疑問，美軍傲視全球的軍事實力仍有解放軍難以望其項背的巨幅優勢。惟作為協防者的美國深知遠距投射的東亞熱戰的代價，而相對務實許多。東亞雖戰雲密佈，美方除緊鑼密鼓地進行戰備外，仍以風險嚇阻為戰略目標。

然而，蔡政府及台灣社會氛圍卻本末倒置，除軍紀案件、程序烏龍、戰備戰訓問題叢生，對戰爭的想像更是過分樂觀，漢光兵推的輸出結果年年在「勝利閉幕」的歡欣鼓舞中落幕。如此掩耳盜鈴，連美方都無法理解。

縱在對國際建制及全球領導地位的外交方針有巨幅分歧，美國對華政策趨強硬已成兩黨共識。共和黨訴求意識形態與制度優越之爭的高壓政策昭然若揭；另一方面，建制派主流媒體如紐約時報、華爾街日報及傳統外交專家如麥艾文（Evan Medeiros）、麥可格林（Michael Green）及任麗雪（Shelley Rigger）等策士，不約而同認為美國長期的戰略模糊政策助長了中共當局對台的企圖，疾呼美國須更清楚的為中共的野心設下界限，並清楚的表達對台灣的支持。

可望問鼎白宮的民主黨拜登，其核心外交政策幕僚、也是被預測將在拜登政府出任要職的布林肯（Anthony Blinken），在7月底接受彭博社訪問時直言，拜登將挺身捍衛台灣民主。然而，其在五月CBS電視訪問時也同樣表示，他希望美國在對中國與對台灣的關係中「把那個平衡找回來。」

台北時間20號，有望搶下執政權的民主黨2020政綱出爐，台北各界對2016年黨綱中曾出現的「一個中國政策」字眼消失一事為之振奮，認為是挺台一大舉措。台灣各界亦不該偏看偏聽，黨綱同段的結論句仍點出「民主黨將恪守台灣關係法，並支持兩岸問題的和平解決之道，以符合台灣人民的意願和最佳利益。」

對台灣人民而言，生靈塗炭的戰爭，絕不會是台灣人民的意願與最佳利益。究竟未來還會不會有「一中政策」或者「九二共識」的空間，此際難有定論。不過政策無論怎麼調整，可控的台海局勢終將會是美國期望所見，而台北調節兩岸關係的能力更會是美方關切重點。畢竟，一場兩岸間的戰爭若爆發，就算最終贏得勝利的是自由世界，也還是三輸的下場。

（作者為立法委員陳以信國會辦公室法案助理）