近日一場「國家不安全」研討會竟然引來這麼多的口水，作為平民百姓，只不過希望不要戰爭，要和平，這種安居樂業最基本的要求，還需這麼多的口水嗎？其實，從新冠肺炎疫情爆發以來，就看到當今民進黨政府意識形態凌駕一切的現象，從最早的滯留武漢台胞返台一再受阻，到小明回台灣的一波三折，到陸生返台上課之路困難重重，在在凸顯了人道需求從來都不是民進黨的首要考量，未來，什麼事都可能發生，也許包括戰爭，台灣人只有自求多福了。

談到自求多福，讓我們回憶一下30年前的一段往事。1990年的8月，伊拉克軍隊跨境入侵科威特，讓一向平靜的中東小國頓時陷入戰火中，當時台灣的中華工程公司在科威特有137名承攬工程的員工和眷屬，另外還有少部分的商人和留學生，總計大約160多名台胞滯留在科威特。戰事發生後，世界各國都忙著撤僑，當時台灣和科威特沒有正式外交關係，只有一個非官方的代表處，處長是外交部派任的，然而在最緊要關頭，他告訴前來求助的台灣同胞，因為台灣和科威特沒有邦交，他愛莫能助，但是為了保護代表處的人員和物資，他必須先撤離，至於160多位台胞的未來，這位處長當時留了一句名言：自求多福！

在幾乎走投無路的情況下，大陸適時伸出了援手，由中共中央拍板，並透過兩岸紅十字會的居間聯繫，中共駐科威特大使館先將台胞中的女眷和孩童接到安全的處所安置，以免遭到伊拉克軍隊的騷擾，接著再由中華工程公司的人員和大陸駐科國外交人員討論如何共同撤離，經過了縝密的規畫，這160多名的台灣同胞，其中有孕婦，也有需要長期服藥的病患，加入了中共千人的撤離隊伍，於當年的8月20日清晨5點出發，經過1600公里高溫炎熱的沙漠，途經伊拉克再到約旦，在所有人都撤到安全地區，交給台灣駐約旦代表處的人員後，才搭上台灣派去的華航撤僑專機，終於把自己的同胞接回家。這段驚險的過程，充分說明了人道考量高於所有的政治因素，也是兩岸人道合作的一個經典案例。

當時兩岸的政治環境還是相當的緊繃對立，台灣的政府對於自己的同胞居然是由大陸協助撤出，有千百個不願意與尷尬，但是畢竟人道還是高於一切，時任行政院長郝柏村還在台灣人安全撤回後嘉許了外交部，其實外交部也心知肚明，在這整個過程中，所有的友邦管道，包括美國、日本、韓國和泰國等幾乎都說幫不上忙，這就是國際現實，任何國家在最危急時都是先考慮自身的利益。如今民進黨政府一面倒靠向美國，幫著美國反中，不僅惹得中共惱怒，也影響了大陸民眾對台灣的觀感，如果再有一次科威特的撤僑事件，我們大概只能眼巴巴的盼著美國的幫忙，可是歷史經驗告訴我們，美國的外交政策永遠是最現實的，國家利益至上，「幫台灣撤僑」會是美國重大的國家利益嗎？

現在民進黨政府可能樂於讓台灣當一個「棋子」，但是等大難臨頭時，會不會就變成了一個「棄子」？台灣為什麼一定要選邊站，而且是一面倒的選邊站，外交的藝術就是模糊，現在民進黨的對外政策不僅不模糊，還清晰的讓人看透透，連轉圜的餘地都沒有，美國前國務卿季辛吉曾經說過，外交就是要「建設性的模糊」，在爭議不下的議題中，用模稜兩可的方式，以滿足各方的需求。近來多個國際機構都將台灣列為未來可能爆發戰爭的危險地區，甚至是高於種族宗教衝突不斷的中東，可見從國際的角度來看，台灣目前的情勢真的是極度的緊繃，但是民進黨政府是否告訴了我們真相？即使要讓台灣人自求多福，至少也要讓我們了解自身的處境吧。