台美關係進展神速，繼AIT臉書公布美台軍事交流相關圖片與資訊後，蔡英文總統決心解決困擾雙方將近15年的美豬、美牛進口問題，合理判斷，接下來「台美雙邊貿易協定」（BTA）談判就會端上檯面，美國大選前，台美關係還會有許多進展。

過去4年台美關係持續增溫，從川普總統就職前與蔡總統通話、副總統彭斯和國務卿蓬佩奧紛紛發表演說力挺台灣民主、川普政府7度對台軍售、國務院多次譴責國際組織排除台灣、美國衛生部長阿札爾訪台，到國會通過《台灣旅行法》、《台北法案》等多項友台法案，台美關係從政治、國防安全、公共衛生合作到國際空間全面深化，美豬、美牛進口問題得以解決，預期經貿領域也會有許多進展。

從蔡總統28日的談話可以發現，她對台灣經貿空間拓展寄望很深，不只希望簽署BTA，更希望有利於台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）等區域貿易協定的談判，一旦簽定台美BTA，如願加入以美國為主的區域貿易協定，台灣的實質地位就脫胎換骨，蔡總統的歷史地位將會超越前兩任總統。

不過，福禍相依，蔡總統將面臨雙重考驗，一是兩岸關係，二是內部政治與反美豬、美牛進口的農民團體與社會團體的壓力。後者比較容易應對，兩岸風險比較麻煩。

蔡總統27日受邀向澳洲一個智庫發表視訊演說時表示「我們擔心會擦槍走火」，這可以反映她對台海安全的憂心。政治是一種平衡的藝術，身為總統，對內要維持兩岸關係的平衡，對外更要維持對美、中關係的平衡。美台關係大有進展，就要多考慮如何防止兩岸關係失控。