兩岸關係劍拔弩張之際，國防部推出文宣影片，強調「即使戰到最後一兵一卒，也絕不會讓敵人越雷池一步！」顯得悲壯，或能激勵人心，但這句話只能作為精神口號，絕不能成為政府決策的戰爭指導。

人類從17世紀開始逐漸發展成為「現代國家」，戰爭思維亦隨之改變，以往君王貴族相互爭戰，對大多數庶民而言，除非耕地或居住處淪為戰場，會受到池魚之殃，否則生活如常，畢竟「天高皇帝遠」。戰爭結果對平民來說，只是向不同主子完糧納稅，帝力與我何有哉。

但現代國家成立後，人民和政府關係丕變，國家有保護人民、維護社會秩序、增進人民生活的責任，人民則有保衛國家的義務，戰爭型態亦隨著經濟與兵器發展而改變，逐漸成為全民投入的「總體戰爭」，壯丁都要走上戰場，後方民眾也有義務接受徵召投入後勤服務或軍工物資生產，戰火慘烈的程度與涵蓋範圍，可能讓社會每一個成員受害，生活受到嚴重衝擊。

不能只談戰爭不談終戰

面對兩岸嚴峻情勢，社會不斷對國軍提出質疑：開戰後究竟能撐多久？言下之意是在期待美軍馳援，蔡總統在當選連任後也曾向國際社會表態，「台灣在承受大陸第一擊後，希望全世界其他國家能夠站出來對北京施加壓力」。但就算是美軍介入，戰火並不會因此而終結，台灣本土仍將繼續受到戰火蹂躪，直到「終戰」日來臨。

因此，對國家領導人而言，在戰爭開始前，必須對如何終止戰爭有完整的規畫，否則絕不能輕啟戰爭。但台灣歷屆政府，不分藍綠都諱言戰爭指導，民進黨政府極力宣傳「不畏戰」，國軍宣示「戰到一兵一卒」，只談戰爭卻不談戰爭結束，就如同放人造衛星上太空卻沒有目標，也沒有重返地球計畫，必定只是空談。

國軍能撐多久，需由多方要素決定，包括部隊的實質戰力與士氣、國家戰爭經費與資源、民意支持與社會承受戰火能力，最重要還是政治領導階層的決心與意志。就管理學木桶短版理論評斷，能夠撐多久必須看前述各項要素是否都能堅持而不崩潰；只要任一要素崩潰，就會產生連鎖效應，戰爭必然無以為繼。

就台灣社會面對戰爭的準備程度來說，其實沒有任何個體或組織比國軍更為完備，國人不思考自己準備為戰爭付出什麼，卻不斷詢問國軍能撐多久，反映的是國人對現代總體戰爭性質的理盲。設想戰爭一旦爆發，國家基礎設施遭致嚴重破壞，社會菁英與領導階層紛紛出逃，資金外流、股匯市崩盤、物價飛漲，輿論呼籲停火謀和，國軍即使「戰至最後一兵一卒」，又有什麼意義。

終戰指導必須包括終止戰爭時機，其中包括獲得勝利順勢應當停火、完全戰敗任人宰割，最後再加上戰爭前景不明，但繼續戰爭付出代價將得不償失等三種情境。而終戰手段則包括停火、議和與善後等多項要點；終戰指導是國家領導人面對戰爭必須嚴肅考量之責任，須有完善規畫，社會亦應有充分的思考與辯論，並形成共識，國家才會有方向。若存心用政治口水加以掩蓋，是對蒼生毫無顧念，冷酷至極。

戰爭是全民承擔的共業

即使有善意的外力涉入兩岸衝突，國家對和戰與否仍須有自主立場與主張，特別是對如何終止戰爭，必須要能堅持原則，否則就是甘為他人的馬前卒，讓整個國家社會當成炮灰，受到他國戰爭指導所綁架，作為任人擺布的棋子，犧牲本身國家福祉，成就他國國家利益。

當戰火衝擊台海時，雙方社會無人能夠倖免，更無法保持距離隔岸觀火。兩岸流血交鋒絕不能被誤認比擬成實況轉播球賽，或是網際空間戰爭電玩競技，此實為影響年輕群體未來命運的嚴肅議題。特別是兩岸若受戰火摧殘，安身立命的家園受到破壞，失去國族復興繁榮的基礎條件，必讓青年朋友喪失發展的競爭力，但當事者卻渾然不覺。

台灣由於兵役體制的改變，年輕世代無法透過兵役的洗禮，理解戰爭與生命息息相關，誤認為戰爭只是軍隊的責任，於己無關。特別是全募兵制讓軍隊成員與社會群體產生落差，軍隊與社會沒有互動關係，更讓民眾忘記戰爭是全民都要承擔的共業，絕不僅僅是軍隊的責任。