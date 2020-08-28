大法官做出釋字第793號解釋並宣告《黨產條例》全數合憲。惟針對最具爭議的黨產委員會的正當性及附隨組織的定義，亦認定不違憲，就使此號解釋遊走於是否合憲的鋼索之上。

依據《黨產條例》第2條第2項，對於不當黨產的調查、返還、追徵與處分等等，皆是由行政院下設的黨產委員會全權負責，等同集彈劾與審判者於一身，致抵觸權力分立的紅線。惟大法官認為，轉型正義所可能涉及的歷史演變與複雜因素，實不宜由處於被動、消極地位的司法機關來處理，且行政機關所為的黨產處分，依據《黨產條例》第16條，當事人可對之提起行政訴訟，既為機關間的最適分工，亦未侵害司法權核心。

但所謂不當黨產的處理，所涉及者，不僅是單一政黨的財產，也包括其他曾與其有所接觸的團體或個人。也因此，就算要由行政機關來為第一次處理，其無論在組織與過程，也必須接近於司法審理程序。只是就組織來說，依據《黨產條例》第18條的規定，黨產會委員既無任何資格限制，更完全由行政院長聘任，這就使委員會的組成既趨向同質化，也難有任何公信力與公正性。但在如此不穩固的基礎上，《黨產條例》卻賦予其極為廣泛的權力，甚至在《黨產條例》第10條，只要被黨產委員會認定隱匿財產或為不實說明者，即推定為不當黨產，並因此可為處分，就使行政權無限擴張。

而根據《黨產條例》，所欲處理者，也包括所謂政黨的附隨組織。但根據第4條第2款有關附隨組織的定義，卻出現由政黨實質控制人事、財務或經營管理等等極為模糊的法律概念，致有抵觸明確性原則之疑慮。只是大法官雖也認為此等概念的不確定性，卻又強調於我國法制，對此等概念的操作並不陌生，且認事用法者可以法條文義找出立法目的，並基於法律的整體關連性，致可於具體個案裡，明確適用所謂實質控制的概念，致無違反憲法所要求的法律明確性原則。

只是大法官認為實質控制的認定，於法制並不陌生，實令人莫名所以。因「實質控制」的字眼，於這幾年普遍出現於立法中，確實不陌生，但也因概念的難以操作，不僅行政機關與法院的認定有異，近來備受爭議的「淘寶台灣」，更出現主管機關自己前後不同的判定。故要說實質控制不會產生恣意解釋與差別對待，實屬空中樓閣，且若真認為大法官所言甚是，為何此次解釋仍是由行政法院的法官來聲請釋憲？

沒人會否認轉型正義的重要性，只是於處理此等因歷史演進所造成的結果，就得更遵守實體與程序正義。若無視於此，卻在法律中，處處賦予行政機關廣泛無邊的權力與程序的方便性，到底是在轉型，抑或在清算，實也讓人模糊。

（作者為真理大學法律系所副教授、刑事法研究中心主任）