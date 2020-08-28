28日下午4點，大法官做出第793號解釋，宣布《不當黨產處理條例》「全部合憲」，可說是跌破不少公法學者的眼鏡。畢竟，《黨產條例》涉及到「溯及既往」及「個案立法」等重大憲法爭議，又破天荒地有7位台北高等行政法院的法官停止審判、提出釋憲聲請。大法官宣布全部合憲，不禁令人困惑：是大法官的憲法太好，還是行政法院的法官太不懂政治？

實則，本次釋憲案在程序上本即有重大瑕疵。許宗力及許志雄等4位大法官因為立場過於鮮明，或是其本人或配偶曾經參與《黨產條例》的相關立法工作，而被聲請迴避，但司法院悍然駁回了迴避的聲請。筆者必須特別指出，如果這4位大法官確實依法以及慣例迴避，此次《黨產條例》恐即難逃違憲之結果。

詳言之，《大法官審理案件法》第14條之規定：「大法官解釋憲法，應有大法官現有總額三分之二之出席，及出席人三分之二同意，方得通過。」而此次釋字第793號解釋，在15位大法官中，有4位大法官針對《黨產條例》的部分條文，發表或參與了不同意見書，這其中包括了張瓊文大法官、詹森林大法官、吳陳寰及林俊益大法官。如果當初許志雄等4位大法官依法及慣例迴避，支持《黨產條例》全部合憲之大法官僅剩7位，即未達憲法解釋門檻。

值得注意的是，數位未反對《黨產條例》合憲的大法官，在其協同意見書中，也對《黨產條例》的部分條文提出質疑。蔡明誠大法官在協同意見書中即表示：「《黨產條例》……實際適用結果已具有個案立法之屬性，立法者制定此類型之法律，自可能涉及個案立法禁止原則之憲法審查問題。」此外，蔡明誠大法官對於附隨組織之定義是否符合法律明確性原則，也語帶保留。此外，蔡炯敦大法官也質疑黨產會組織之合憲性，認為基於憲法對「體系正義」之要求，未來立法者應予以修正，「以提升黨產會之民主正當性，強化其公正性……」。

實則，本次解釋中，最令人驚艷者，乃是吳陳寰大法官之不同意見書。吳大法官沉痛地指出：「落實轉型正義，確有必要，但……不容許為達建立政黨公平競爭環境及落實轉型正義之目的，而不擇手段，以不符合憲法意旨、權力分立及正當法律程序等法治國之方式為之。……恐殃及無辜，未來又須再一次『轉型正義』才能回復。」吳大法官的評論，正好命中此次《黨產條例》「不擇手段」之要害，可謂一針見血、擲地有聲。

此外，詹森林大法官除駁斥多數大法官拒絕將《黨產條例》相關條文納入解釋範圍之謬誤外（此部分林俊益大法官亦加入），更指謫黨產會之組織欠缺民主正當性（黨產會委員無須經立法院同意），且《黨產條例》對於「過去附隨組織」之規範也有違反平等原則、比例原則及不溯及既往原則，而應屬違憲。尤其，詹森林大法官在其不同意見書之末段，更沉痛地呼籲：「當立法者及行政機關激情地高擎轉型正義大纛時，大法官不但不應接棒揮舞，更應中立、冷靜地檢視在轉型正義的外包裝下，《黨產條例》規定對真正應受追究之當事人，有無逾越比例，對實在無辜之第三人，是否株連九族？！」

最後，張瓊文大法官也認為《黨產條例》部分條文有違反比例原則、禁止不溯及既往原則及信賴保護原則等問題，並在文末呼籲：「衷心期盼有關機關在處理轉型正義事務時，能秉持和解、共生的胸懷，讓社會『在歷史的傷口上重生」。」此等謀國之見，奈何竟不為多數大法官所採納。

遺憾的是，詹森林、張瓊文、吳陳寰及林俊益大法官之見解，無法成為大法官之多數意見。當轉型正義淪為執政者打壓在野黨的工具，多數大法官竟成為執政黨的幫兇，怎能不令人擲筆長嘆？

（作者為中華民國憲法學會副祕書長）