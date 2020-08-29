8月中下旬，連續兩周，分別是民主黨和共和黨的全國黨代表大會。這個期間出現三個很不尋常的現象：在民主黨方面，卸任的兩位前總統賢伉儷，強力的抨擊現任總統。而在共和黨方面，同黨同志集體公開表達不支持現任總統，連黨的全國委員會前主席，都在川普被再次提名的同一天，加入反對他的政治團體：「林肯計畫」（The Lincoln Project）。

GOP，這是美國人民給共和黨的有趣外號：「大老黨」（Grand Old Party）。從1860年提名並當選第一位共和黨籍的總統，林肯任內為了解放黑奴，而啟動青史留名、為期四年的南北戰爭。但曾幾何時，非洲裔的選民可能有八九成都投給民主黨，這對於共和黨來說，真是情何以堪。

老布希總統時代，打贏第一次波斯灣戰爭的參謀長聯席會議主席包爾，同時也當過小布希總統的國務卿，公開表明反對川普連任。這一方面延續的是，共和黨的布希家族，去年就顯現出來的政治意向。而另一方面，民主黨大會時，2008年代表共和黨出征、被歐巴馬擊敗的麥肯參議員遺孀，錄音表達麥肯生前就反對川普的立場，生前就交代不要川普出席自己的喪禮。

對照民主黨全代會正式提名「拜登-賀錦麗」參選總統副總統，為期五天的議程安排，有前總統歐巴馬伉儷和柯林頓伉儷，陸續出面助選，更有高齡95歲的前總統卡特「獻聲」推薦拜登的人格品性。川普總統除了質疑並譏諷拜登的「精神狀態」（mental fitness），也以接見醫護人員，以及訪談從海外（例如伊朗敘利亞）救回來的六位美國公民人質，「人民的聲音」之基調，能不能再次激發支持群眾的熱情，仍有待未來的檢驗。

盤點目前的政策工具箱，無論是賣農產或賣軍火，都是緩不濟急。在當前緊鑼密鼓的競選情勢之下，最重要的兩件事情，還是莫過於疫情和經濟。

生命無價，人命關天。面對8月底逼近600萬人確診、18萬人死亡的龐大政治壓力之下，兩黨在新冠肺炎疫苗的政策或政見，都將排在最優先的政治議程之上。民主黨這次提出「百日供應鏈審查」的政見，聯邦政府將會只使用美國製造的醫療用品和其他相關物品。而川普總統就此，在過去兩個月則早就提前部署，以數十億美元向廠商預先採購可能研發製造出來的疫苗，每家訂購數以億劑的疫苗額度，以確保美國人民屆時能有足夠的疫苗。

共和黨為期四天的大會，沒有重量級政治人物的加持。但在未來兩個月的最後衝刺，川普總統必須做好原有的政黨理念之區隔，鞏固基本盤包括：堅定對於上帝的信仰；支持合法擁有槍械；強調法治和秩序；反對同性婚姻；反對墮胎。

因為在疫情重創經濟，危害生命的此時此刻，落實學校開學的政策，想在兩個月內拿出亮麗的成績單，無一不是困難重重。因此，值得重視的反而是，要如何「外銷轉進口」，在國際的場域，運用自己現任總統的行政優勢，來贏得大選。

特別是，伴隨著今年底或明年疫苗研製成功之時，各國政府「人不為己，天誅地滅」，世界衛生組織也缺乏能力，進行疫苗資源的合理統籌分配，即使標榜更重視國際人權的民主黨入主白宮，也不會改變屆時可能發生的狀況，必然還是會堅持「美國優先，美國第一」的跨黨派國際政治共識。此外，才剛剛上路的美墨加協定（USMCA），則因為美國對加拿大加徵關稅，引起加拿大政府對稱性的關稅報復。明年1月20日就任的總統，不管是誰，其所面對的國際政經形勢，特別是與中國大陸的對立關係，究竟要如何化解，都是重大的課題。

此次川普以最大的力度操作所謂的中國牌，無疑是著眼於兩黨都有高達六成以上的支持者，對於中國大陸有負面的印象。然而，目前兩黨的既有政策和競選政見黨綱，對「中國因素」也有不同程度的政治表態。但基本上，都只是「基本配備」，聊備一格。

終究，對於選民來說，最重要的還是「工作，工作，工作」（JOBS, JOBS, JOBS），當此非常的時期，人民要的其實很簡單，安居樂業而已。川普總統的連任之道，就是眼前無力處理置的新冠疫情，紓困與經濟的政策配套，受到民主黨的掣肘，不能立馬上路。而一旦疫情和經濟都處理不好，則潛伏於美國社會，這次嚴重爆發的種族分裂問題，都將會因為共和黨全代會第一天，威斯康辛州又發生白人警察執法過當，在連開七槍射擊黑人的案件，如果處理不當，將形成更進一步的種族和政治上的對立，而這種全國氛圍的發酵，恐怕才是川普連任最後一哩路上，最應該重視的議題。