釋憲大戰的戲，就這樣結束了，中華民國憲法所要保障政黨存續與人民自由財產權利的基本價值，也隨著徹底崩毀瓦解了！

司法院大法官在8月28日以釋字第793號解釋宣告《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》（以下稱《黨產條例》）就有關黨產會組織（第2條第1項）、黨產會得主動調查認定政黨的附隨組織（第2條、第8條第5項前段及第14條）、適用《黨產條例》的「政黨」（同條例第4條第1款）及「附隨組織」的定義（同條例第4條第2款），以及《黨產條例》違反憲法保留等規定條文，通通宣告合憲，也就是上開爭議條文並無任何一條是違憲的。此一結果，雖為筆者在日前參加司法院憲法法庭安排的109年6月30日言詞辯論期日時，已有幾分預料，惟心中仍有些話不吐不快。

本號解釋有一罕見的奇特現象，也就是有大法官在意見書裡反過來「教訓」勇於聲請釋憲的行政法院法官所撰寫的釋憲聲請書，指其「內容、觀念、結構及論證上均相當可議」云云，如此無端指責具有憲法意識、願意在訴訟案件案牘勞形之際提筆聲請釋憲的法官們，恐怕已有失憲法法官的氣度風範，更甚者，該大法官竟將黨產會違法粗糙任意羅織罪狀，以致在司法訴訟幾乎屢戰屢敗，處理黨產成效不佳的不利局面，歸咎於行政法院法官「對黨產、政治立憲民主及轉型正義之認知狀況及態度…，潛藏之嚴峻問題」，不僅立場已失公允，更猶如黨產會的代言人，心中念茲在茲唯有轉型正義，卻未見憲法意識及訴訟知識，委實令人錯愕。

再者，本號解釋最令人可議之處，莫過於就《黨產條例》第4條第2款後段關於「曾由政黨實質控制其人事、財務或業務經營，且非以相當對價轉讓而脫離政黨實質控制之法人、團體或機構」，屬於「附隨組織」的規定（以下稱「過去的附隨組織」)，大法官竟也同樣為合憲宣告，合憲宣告的結果，等同於只要曾經被政黨實質控制過的任何法人、團體或機構，不管現在是不是已經脫離了政黨實質控制，都永遠要被貼上「附隨組織」的標籤，必須承受名下的財產將會被無限期禁止處分，甚至全數充公的財產權嚴重侵害結果，如此完全顛覆破毀我國《民法》依憲法第15條所建構的財產權法律秩序（《民法》第759條之1第1項規定「不動產物權經登記者，推定登記權利人適法有此權利」、第943條第1項規定「占有人於占有物上行使之權利，推定其適法有此權利」、第944條第1項規定「占有人推定其為以所有之意思，善意、和平、公然及無過失占有」），甚至是獨步全球的發明，足以使我國人權法治水準倒退50年的落後獨裁式立法，大法官竟然無動於衷，僅以「落實轉型正義」一語輕輕帶過加以包容，儼然屈服於當前政治氛圍，未能堅守憲法基本價值，令人遺憾。

實則，「過去的附隨組織」與「現在的附隨組織」此二者在本質上有明顯的不同，前者已經脫離政黨的實質控制，根本不可能再對政黨的公平競爭產生影響，即無與「現在的附隨組織」相同對待的道理。縱使將「過去的附隨組織」納入《黨產條例》的適用範圍，惟在處理程序及認定要件上，亦應與「現在的附隨組織」異其規定，否則即有違反平等原則的疑慮，這是再清楚不過的道理。

試想：縱使是當今的立法者，也知道要在組織犯罪防制條例第10條規定「脫離所屬的犯罪組織」，給予減輕或免除其刑的優待，作為與「加入犯罪組織尚未脫離」者，異其刑度處理，惟在本號解釋，多數意見大法官竟然無視於《黨產條例》第4條第2款後段所規範的已經脫離政黨實質控制的「過去的附隨組織」，與「現在的附隨組織」受到相同的被貼上「附隨組織」標籤、必須承受名下財產被無限期禁止處分，甚至全數充公的財產權嚴重侵害結果，作出比立法者更為落後的解釋，令人費解。

更何況，對於「過去的附隨組織」而言，倘若脫離政黨的實質控制愈久，事實上要舉證證明財產「非屬不當取得」難度就愈高，反而是才剛脫離政黨的實質控制者，就愈容易舉證證明財產「非屬不當取得」，如此一來，《黨產條例》第4條第2款後段的適用結果，將可能產生適用上違憲的疑慮（脫離政黨實質控制愈久的「過去的附隨組織」，本質上應更無可能對政黨的公平競爭產生影響，卻反而愈會受到財產不當取得的推定及不利處分），大法官見未及此，未能深思正視其中的憲法爭議，亦屬遺憾。

（作者為律師）