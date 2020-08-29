無法抗拒的美國壓力以及脫離「聯美抗中」思維，民進黨政府要全面開放美豬及美牛進口，不會令人感到意外，但蔡英文總統28日的正式宣布卻引發朝野各界錯愕與強烈反彈，說明了這是「錯誤時機的錯誤決定」，民進黨政府在未獲得美方具體承諾及台灣內部共識前，就在關鍵談判議題上棄守，台灣人民只能隨人顧性命。

蔡英文總統親上火線，宣布將開放含萊克多巴胺的美國豬肉及30月齡以上的美國牛肉明年元月進口，放棄了民進黨與國民黨堅守十幾年的防線，其實是有脈絡可循。國務院和國安會一直在推動美台自由貿易協定（FTA），但遭到貿易代表萊海澤否決，主因台灣卡住美豬美牛進口、被視為「保護主義」政策和貿易壁壘。萊海澤並表示，解決這些問題對深化與台灣的貿易及投資關係至關重要。

民進黨一向標榜台美關係是有史以來最佳，在聯合抗中戰線上，台灣也全力以赴，但川普政府對於實質經貿利益卻絲毫不肯讓步，令台灣掛不住臉。在與華府智庫「哈德遜研究所」及「美國進步中心」的視訊會議中，蔡英文表示，開啟FTA談判是美台關係中第二個關注焦點，過去很長一段時間，雙邊貿易關係受阻於「技術性」問題而未能持續推進。她特別指出，這些技術性問題只占雙向貿易中「一小部分」，所謂的技術性問題就指美國豬牛。

蔡英文開放美國豬牛進口的決策已經形成，但宣布的時機、背景、及速度引起極大爭議。除了在台灣內部造成的食品安全、國人健康、養殖戶生計、及民進黨誠信的諸多問題外，蔡英文在國家安全面對空前嚴峻形勢，以及內部嚴重分化對立之際，輕率放棄立場，絕非她一句「基於國家經濟利益，符合未來總體戰略目標的決定」就能化解國人憂慮。國民黨前主席朱立倫質疑「卑躬屈膝，換來了什麼？」就反映了這個現象。

就台美雙邊關係而言，企圖以抗中挽救選情的川普政府當然高度歡迎台灣的決定，副總統彭斯、國務卿蓬佩奧、商務部長羅斯、農業部長帕度及白宮國安會紛紛表態，並彰顯這是川普總統帶給美國農民的另一個勝利。美國豬牛出口台灣對美國總體經貿利益實在是微不足道，卻能引起美國政要如此強烈回應，無非是被利用為選舉工具。

蔡英文希望美方能認同FTA的「深遠戰略意涵」，卻因輕率宣布而弱化自身訴求，如目前選情居領先地位的民主黨回應相對冷淡，僅由候選拜登的首席外交顧問布林肯推文表示，與台灣建立更強健的經貿關係能支撐美台共享的民主價值，以及雙方對區域和平與穩定的共同承諾。

值得注意的是，真正主責FTA或雙邊貿易協定談判的USTR到目前為止仍未公開回應，雙方是否與何時展開談判仍不明朗。以時間來看，FTA談判耗時費日，在11月初美國總統選舉投票日前，舉行雙邊談判除了時間緊迫外，實質意義也不大，如民主黨奪回政權，一切又要等到明年新政府就任後才有可能。

貿易談判是「交換與妥協」的過程，在美國與日本、韓國的貿易談判中，美國豬牛進口都是攻防焦點，而民進黨卻在談判八字沒一撇前，逕行宣布開放進口，同時承認過去沒有遵守國際規範，民進黨「超前部署」，先自行繳械，並自詡是跨出關鍵一步，是台美經濟全方位合作的重要起點，這顯然不是一般人理解的貿易談判。

（作者為資深媒體人）