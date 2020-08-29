日本首相安倍晉三28日傍晚召開記者會說明痼疾潰瘍性大腸炎病情，表達辭意，將在9月中旬自民黨推舉新任總裁後，卸下職務，日本史上最長的首相任期畫下句點。

安倍內閣因新冠疫情防疫及經濟振興差強人意，內閣支持率下挫，原本自民黨幹事長二階俊博所持在黨內派系未能有適當繼任人選共識下，安倍續任第4任總裁之議逐漸失去現實基礎，後安倍時代的權力競逐提前登場。

然而，安倍總裁任期仍一年有餘，安倍的核心支持大老二階俊博及麻生太郎仍力挺安倍做滿任期，下屆首相有力角逐者，如石破茂、岸田文雄及菅義偉等皆謹言慎行，在安倍傳出舊疾復發後，仍表態支持安倍續投，未有逼宮之舉，但派系的合縱連橫已悄然開始。

安倍請辭後，自民黨各派系的競合將檯面化，此決定安倍的接任人選，但總裁的推舉方式更將左右誰能出線。依自民黨規章，換屆改選須47個「都道府縣連」的黨員、黨友等地方票及黨籍國會議員票的合計，獲過半票數者當選，若無人過半則取前兩名進入僅由黨籍國會議員參與的第二輪投票，但總裁任內因故出缺補選時，自民黨黨章第2章第6條規定，「兩院議員總會可選出後任」。

安倍在記者會上將改選委由黨幹事長二階操辦，二階傾向於以補選方式產生，以免曠日費時。此不利於民調聲望最高，但屬黨內猶似孤鳥，缺乏派系支持的石破茂勝出。自民黨政調會長、前外相岸田文雄民意支持度雖未見起色，但其為岸田派掌門，深獲安倍賞識，又與麻生太郎重修舊好，有合流為「大宏池會」之勢，在兩院議員總會中具絕對優勢。惟岸田與二階關係不睦，在二階與麻生妥協下，被輿論暱稱「令和大叔」的內閣官房長官菅義偉可能獲得青睞，以交換下屆支持同屬「大宏池會」的岸田文雄或河野太郎。

內閣官房長素有「首相政治上的女房（太太）」之稱，且菅義偉為安倍再任首相後全勤的官房長官，對安倍內閣所推動的各項政務嫺熟，亦與共同執政的公明黨關係良好。菅義偉政策取向不明顯，在混沌世局中臨危受命，可望「安規菅隨」，平穩過渡當前內政、外交的艱困時期。

在後安倍時代的權力交班不論是兩階段過渡或一次到位，對未來的日本及國際政治將深具影響。安倍近8年的長期執政絕非偶然，其長於溝通、協調，在各方意見中能審時度勢，尊重官僚專業，不走極端的決策風格，帶給日本國民穩定感，應為關鍵。繼任首相者若缺乏此調和鼎鼐的功夫，或許將使日本重回年年首相更迭的政治動盪。

安倍是主要國家中，資深且擅於外交，與美、中、俄等國領導人皆維持友好關係的領袖。面對疫後的全球政經秩序重構及美、中對立激化的嚴峻挑戰，美日同盟及美中關係如何兼容並蓄，下任日本首相能否延續安倍的政績，挑戰及壓力不小。此不僅牽動印太區域國際局勢，更攸關即將到來的下屆日本眾議院大選勝敗，日本政權誰屬。

（作者為大學教授）